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۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۸:۳۵

در پیامی؛

نماینده گیلان در مجلس خبرگان شهادت «حمید پورنوروز» را تسلیت گفت

نماینده گیلان در مجلس خبرگان شهادت «حمید پورنوروز» را تسلیت گفت

رشت- «آیت الله رضا رمضانی» نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی شهادت بسیجی مدافع امنیت «حمید پورنوروز» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رمضانی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پیامی شهادت مظلومانه شهید مدافع حرم و امنیت شهید «حمید پور نوروز» را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

خانواده معزّز شهید پورنوروز

‌شهادت مظلومانه شهید مدافع حرم و امنیت شهید حمید پور نوروز که سال‌ها در دفاع از جان و ناموس مردم سوریه و حرم آل الله جانفشانی نمود و مردم خدا جوی لاهیجان هم از خدمات آن بسیجی آگاه و فرصت شناس در حوزه سلامت نیز در دوران کرونا برخوردار بودند یک بار دیگر ثابت کرد که حامیان دروغین مردم فقط دنبال منافع استکبار و صهیونیسم هستند و در جهت تقویت تفکر داعش گام برمی دارند.

بذر نفرت ایادی و مزد بگیران ارباب جنایت، چنان در اذهان امت بیدار دل ایران اسلامی افشانده شده که بروز و ظهور آن، روز جهانی مبارزه با استکبار در کف خیابان‌های کشور به شکوه و عظمت تمام قابل مشاهده گردید.

خون این شهیدان ضامن بیعت مجدد مردم با نظام و ولایت خواهد شد تا دشمن، به پاسخ پشیمان کننده ایران اسلامی اعتراف کنند.

برای شهید عزیز پورنوروز مقام اعلا و برای خانواده، بازماندگان و مردم انقلابی و مؤمن لاهیجان صبر و اجر از خداوند منّان مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 5625308

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