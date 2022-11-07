احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰، اظهار داشت: در شرایط سخت تحریم که رسانه‌ها و بنگاه‌های دروغ‌پرداز غرب تلاش می‌کنند اینگونه اعلام کنند که جمهوری اسلامی ایران در انسداد و بن بست قرار گرفته است، به ناگاه یک کار غافلگیر کننده در عرصه فناوری و تکنولوژی یعنی پرتاب ماهواره‌بر قائم اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر ظرفیت بالا و توان فنی و تکنولوژیکی خود را به رخ جهانیان کشید.

وی بیان کرد: این اقدام نشان داد که در میان بحران‌سازی‌های غیرواقعی که امروز شبکه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی ایران راه می‌اندازند، ما در یک فضا و بستر بسیار خوب و جدی برای ارتقای دانش فناوری و تکنولوژیکی خود قرار گرفتیم.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ نشان‌دهنده اوج استقلال و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دانش و فناوری است.

راستینه گفت: اگرچه رسانه‌های بیگانه چند روزی درباره این موفقیت بزرگ ایران سکوت خواهند کرد و موضع‌گیری نخواهند داشت، اما به زودی ناگزیر می‌شوند که ابعاد این اتفاق بزرگ را تفسیر کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطمئناً نگاه درون‌زا و مبتنی بر ظرفیت‌های علم و دانش بومی و توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو می‌تواند به زودی جمهوری اسلامی ایران را به بسیاری از اهدافی که مدنظر دارد، برساند.

وی تاکید کرد: پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ پایان کار نیست و زمانی که ما ظرفیت و فناوری لازم برای پرتاب ماهواره را داریم، این ظرفیت می‌تواند ما را برای برنامه‌ریزی و رسیدن به اهداف بزرگ‌تر یاری کند.