اجرای مکانیزه تولید آبزیان در اردبیل

محمد اله‌بخش در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با تاکید بر توسعه اشتغال پایدار با صنعت آبزی‌پروری اظهار کرد: صنعت آبزی‌پروری یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد کشورمان است که دارای قابلیت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف است.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این حوزه به کاهش میزان بیکاری در جامعه کمک کرد، گفت: تولید و اقتصاد جامعه به هم گره خورده و نباید در ارتقای سیمای اشتغال و اقتصاد استان از تولید پایدار غافل شد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل تصریح کرد: در شرایط موجود اقتصادی کشور و نیاز مبرم به اشتغالزایی و ارزآوری، گسترش کسب و کارهایی چون پرورش ماهیان زینتی، زالو، جلبک و صادرات آن می‌تواند بازار مناسبی ایجاد کرده و زمینه را برای ایجاد درآمد و رونق اقتصادی فراهم آورد.

اله‌بخش افزود: با برخورداری استان از وجود منابع آبی مختلف و همچنین دارا بودن ظرفیت‌های متعدد، استفاده از ظرفیت‌های شیلاتی شامل صنعت آبزی‌پروری و صنایع وابسته به آن بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه شیلات استان به بحث اجرای مکانیزه تولید آبزی تاکید دارد، خاطرنشان کرد: هر قدر زیرساخت‌ها در بخش آبزی‌پروری افزایش یاید و به سمت مکانیزه کردن مزارع سوق داده شود، می‌تواند به توسعه شیلات، افزایش اشتغال و تولید ماهی کمک کند.

اله‌بخش در ادامه سخنان خود اضافه کرد: تلاش می‌شود در چند سال آینده میزان تولید ماهی در استان به بیش از ۱۵ هزار تن برسد.

وی بیان کرد: استفاده از فرصت و ظرفیت آبزی‌پروری نه تنها تضمین‌کننده‌ای برای برخورداری از غذای سالم است بلکه سبب اشتغال پایدار و کار شایسته برای نیروی انسانی هم می‌شود.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: اگر توجه ویژه‌ای به این حوزه شود، امکان ایجاد فرصت‌های بیشتری به منظور اشتغال و ارزآوری در این استان فراهم می‌شود.