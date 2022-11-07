انتظارات فراوانی از مجموعه مدیریت شهری در شهرکرد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری شامگاه یکشنبه در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: در همین راستا مسئولان مدیریت شهری تلاش برای ارتقای شهرکرد به یک شهر آباد و توسعه‌یافته را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به همراهی مطلوب مردم شهرکرد با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر افزود: در زمان مشخص نبودن وضعیت انتصاب شهردار، به‌علت نداشتن بعضی اختیارهای قانونی سرپرست، برخی امور به‌موقع اجرا نشد.

حیدری تصریح کرد: ظرفیت‌های مطلوبی در سطح ملی برای تسریع در روند رشد، پیشرفت و ارتقای شاخص‌های توسعه شهری مناطق مختلف کشور مانند شهرکرد وجود دارد که باید از آن‌ها بهره‌گیری شود.

وی یادآور شد: در مدت فعالیت دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به شهرداری‌ها شده که اختصاص اعتبارات نقدی، قیر رایگان، تجهیزات تخصصی و ماشین‌آلات از مهم‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری مردم‌داری و مردم‌یاری را از مهم‌ترین خواسته‌های دولت سیزدهم از مسئولان مدیریت شهری اعلام و تأکید کرد: تقویت این روحیه در مجموعه مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد ضروری است.

وی پاسخ‌گویی به شهروندان و برآورده کردن انتظارهای آنان را از مهم‌ترین مصداق‌های مردمی بودن دانست و اظهار داشت: مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد باید برای رفع مشکلات مردم تلاش شبانه‌روزی داشته باشند.

حیدری تصریح کرد: پیشگیری از بروز هرگونه تخلف و جلوگیری از رواج زمینه‌های فساد در مجموعه مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی شهر به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی چابک‌سازی مجموعه اداری در شهرداری شهرکرد و سازمان‌های زیرمجموعه آن را ضروری دانست و افزود: استفاده از نیروهای انسانی متخصص، صاحب‌نظر و متعهد مورد توجه شهردار جدید باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری شهرکرد را پیشانی و الگوی سایر شهرهای استان اعلام و بیان کرد: شهردار جدید تحول در مبلمان شهری، فضای سبز، نمادهای فرهنگی، سامان‌دهی ورودی و خروجی، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام، راه‌اندازی بوستان‌های جدید و تحقق اهداف شهر هوشمند را جزو برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار دهد.

وی با اشاره به فرارسیدن بارش‌ها در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مدیریت بحران در زمان بارندگی به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه خسارت به شهروندان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حیدری تصریح کرد: رعایت عدالت در خدمات‌رسانی به شهروندان ساکن در محله‌های مختلف شهرکرد به‌ویژه منظریه، غرب

و جنوب مرکز استان ضروری، الزامی و از خواسته‌های اصلی شهروندان به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به خشکسالی‌های سال‌های اخیر در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شهرداری شهرکرد برای اجرای طرح‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و هدایت روان‌آب‌ها به دشت شهرکرد اقدام کند.

حیدری تأکید کرد: تعیین تکلیف سریع‌تر طرح نیمه‌تمام برج‌های دوقلو شهرداری شهرکرد عملیاتی و اجرایی شود.