صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته ۱۶ روستای شهرستان سرپل‌ذهاب دارای کد روستایی شدند که با این اقدام زمینه ارائه امکانات اولیه و توسعه زیر ساخت‌های لازم برای این روستاها فراهم شده است.

وی افزود: تا پیش از این از مجموع ۲۰۸ روستای این شهرستان ۱۷۵ روستا دارای کد بودند که ۱۶ روستای جدید نیز به این آمار افزوده شد و تاکنون مجموع روستاهای دارای کد به ۱۹۱ روستا رسیده است.

فرماندار سرپل‌ذهاب تصریح کرد: کدگذاری روستا در راستای توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور و هیأت دولت به روستاها است که بر این اساس نگاه بسیار خوبی در زمینه توسعه، اشتغالزایی، عمران و آبادانی به روستاها شده و به صورت هدفمند در روستاها کارهای بزرگی صورت گرفته است.