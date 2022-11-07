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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۲

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

استقرار هوای سرد و بارش برف درگلستان/دمای هوا ۱۰درجه کاهش می یابد

استقرار هوای سرد و بارش برف درگلستان/دمای هوا ۱۰درجه کاهش می یابد

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از استقرار هوای سرد و کاهش ۱۰ درجه ای دما در استان خبرداد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: فعالیت سامانه بارشی از روز گذشته (یکشنبه) در گلستان آغاز شده و تا اواخر وقت امروز ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: کاهش هشت الی ۱۰ درجه‌ای دما، پدیده مه به ویژه در نواحی کوهستانی، مواج شدن دریا و ریزش برف در ارتفاعات از پیامدهای این سامانه است.

وی از بارش برف در درازنو و توسکستان و ریزش باران در اکثر گستره استان خبرداد و گفت: بیشینه دما در استان امروز به ۱۲ الی ۱۵ درجه سانتیگراد می رسد.

داداشی ادامه داد: با خروج این سامانه بارشی از روز سه شنبه تا اواخر هفته جوی نسبتاً پایدار را انتظار خواهیم داشت و بیشینه دما طی این مدت کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد مطلب 5626221

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