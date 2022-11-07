ثبت نام هزار و۸۵۴ نفر برای استفاده از مزایای جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده شب گذشته در ستاد هماهنگی امور جوانان استان اظهار کرد: بر اساس قانون جوانی جوانی جمعیت باید برای هر مورد یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین ۲۰۰ متر مربعی فراهم شود که در همه شهرستان‌های استان یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به این افراد در نظر گرفته شده است.

به گفته وی تاکنون در استان هزار و۸۵۴ نفر برای استفاده از تسهیلات مسکن قانون جوانی جمعیت ثبت نام کرده‌اند و مشکلی که در این زمینه وجود دارد در نظر گرفتن نرخ باروری در هر یک از شهرستان‌ها است.

وی با بیان این که نرخ باروری هر شهرستان را از مرکز آمار یا اداره ثبت و احوال استان باید دریافت کنیم، افزود: بر اساس نرخ باروری که در گذشته به ما اعلام شده بود، افراد پنج شهرستان استان با نرخ باروری ۲.۵ درصد به بالا نمی‌توانستند از تسهیلات مسکن قانون جوانی جمعیت استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان داشت: بر اساس نرخ باروری جدیدی که به ما اعلام شده است به جز بیرجند، افراد همه شهرستان‌های استان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

علیزاده افزود: افراد مجرد مرد از ۲۳ سال به بالا و زن مجرد از ۳۵ سال و همه معلولان حسی _حرکتی و افراد دارای بیماری خاص با ۲۰ سال سن برای مسکن ملی می‌توانند ثبت نام کنند.

وی گفت: زنانی که در گذشته متأهل بوده‌اند و طلاق گرفته‌اند برای اصلاح فرم "ج" باید به ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های خود مراجعه کنند.

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