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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۲

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

جاده‌های خراسان رضوی لغزنده است/۱۳ فقره تصادف خسارتی

جاده‌های خراسان رضوی لغزنده است/۱۳ فقره تصادف خسارتی

مشهد ـ رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: بیشتر جاده‌های استان از جمله مسیرهای شمالی بارانی، لغزنده و مه آلود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میش مست اظهار کرد: سطح جاده‌های چناران، قوچان، کلات و سرولایت امروز دوشنبه ۱۶ آبان ماه لغزنده، بارانی و مه آلود است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: گردنه تیوان در مسیر درگز، گردنه گوجگی در مسیر کلات و گردنه مزداوند در جاده سرخس نیز دچار مه گرفتگی است و محدودیت دید دارد و رانندگان باید با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته هشت فقره تصادف جرحی با ۹ مصدوم و ۱۳ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان رخ داده است.

میش مست در خصوص وضعیت ترافیکی نیز افزود: ترافیک در مسیر مشهد- چناران پرحجم و نیمه سنگین و در سایر جاده‌های استان ترافیک، عادی و روان است.

کد مطلب 5626263

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