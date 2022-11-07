به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میش مست اظهار کرد: سطح جاده‌های چناران، قوچان، کلات و سرولایت امروز دوشنبه ۱۶ آبان ماه لغزنده، بارانی و مه آلود است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: گردنه تیوان در مسیر درگز، گردنه گوجگی در مسیر کلات و گردنه مزداوند در جاده سرخس نیز دچار مه گرفتگی است و محدودیت دید دارد و رانندگان باید با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته هشت فقره تصادف جرحی با ۹ مصدوم و ۱۳ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان رخ داده است.

میش مست در خصوص وضعیت ترافیکی نیز افزود: ترافیک در مسیر مشهد- چناران پرحجم و نیمه سنگین و در سایر جاده‌های استان ترافیک، عادی و روان است.