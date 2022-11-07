قطع سهمیه آرد در انتظار نانوایان متخلف اهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی‌زاده صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اهر اظهار داشت: نانوایی‌های شهر اهر به منظور افزایش بازرسی و نظارت به‌صورت منطقه‌بندی می‌شود تا اکیپ‌های نظارتی با برنامه‌ریزی در نانوایی‌های مناطق و محلات حضور یابند.

فرماندار اهر افزود: کم‌فروشی، عدم رعایت بهداشت، فروش نان به فروشگاه‌ها با قیمت بالاتر از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی نانوایی‌ها است.

وی با اشاره به این‌که نانوایی‌ها در ارزیابی از نظر اینکه تخلفی نداشته باشند درجه‌بندی می‌شوند و در این خصوص طرح‌های تشویقی از جمله افزایش سهمیه آرد نیز خواهیم داشت، گفت: نظارت بر نانوایی‌های اهر بدون وقفه انجام می‌گیرد. قطعاً با نانوایی‌هایی که تخلف کنند مماشات نمی‌کنیم. بدون تعارف با نانوایان متخلف در وهله نخست واحد نانوایی را پلمپ و سپس نسبت به قطع سهمیه آرد اقدام می‌کنیم.

غنی‌زاده ادامه داد: رعایت وزن چانه، رعایت ساعت پُخت، کیفیت نان، استفاده از دستگاه کارت‌خوان [برای نانوایی‌های دارای سهمیه آرد یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای] و عدم فروش نان به فروشگاه‌ها مواردی است که در صورت بی‌توجهی از سوی نانوایی‌ها؛ تخلف محسوب می‌شود.

فرماندار اهر بابیان این‌که نظارت بر نانوایی‌ها در مناطق هشت‌گانه اهر به‌صورت جداگانه به ادارات غله، صمت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذی‌ربط محول می‌شود، تصریح کرد: واحدهای نانوایی زمانی حمایت می‌شوند که تخلف نکنند و تمامی سهمیه آرد را در قالب نان به مردم تحویل دهند.