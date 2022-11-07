برنامه هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در شهرهای قائمشهر و رامسر برگزار میشود.
برنامه این مسابقات و اسامی داوران و ناظران به شرح زیر است:
گروه A دیدار دور برگشت:
انبوه سازان هوتن – پتروپالایش بلیش تاکستان (میزبان قائمشهر – سالن امامعلی حبیبی - ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۱)
سرپرست مسابقات: سید روح اله حسینی
نماینده سازمان لیگ و کمیته انضباطی: غلامرضا نورزی زاده (مازندران)
سرپرست فنی: محمدابراهیم امامی (تهران)
ژوری: ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی)
داوران درجه یک بین المللی: رضا علی اصغری (گیلان) ابراهیم رادمرد (گیلان) بهنام شیرمحمدی (تهران)
داوران درجه دو بین المللی: محمدرضا مستجیری (البرز) ابوالفضل سبزعلی (تهران) رضا صالح آبادی (خراسان رضوی)
مسئول دبیرخانه فنی و جدول: منصور افشار (البرز)
گروه B دیدار دور برگشت:
بانک شهر - ستارگان ساری (میزبان رامسر – سالن چمران - ۲۰ آبان ماه ساعت ۱۱)
سرپرست مسابقات: محمود فرهنگ رنجبر (تهران)
نماینده سازمان لیگ و کمیته انضباطی: علی لاریجانی (مازندران)
سرپرست فنی: مهدی بشیرزاده (خوزستان)
ژوری: مهدی آقاولی (تهران)
داوران درجه یک بین المللی: مسعود رستمی پور (تهران) سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی)
داوران درجه دو بین المللی: سیامک گودرزی (فارس) ایمانعلی فروغی نژاد (سیستان و بلوچستان)
داوران درجه سه: جواد واحدی (تهران) – ابوالفضل عقیلی (لرستان)
مسئول دبیرخانه فنی و جدول: منصور افشار (البرز)
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