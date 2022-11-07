برنامه هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در شهرهای قائمشهر و رامسر برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات و اسامی داوران و ناظران به شرح زیر است:



گروه A دیدار دور برگشت:

انبوه سازان هوتن – پتروپالایش بلیش تاکستان (میزبان قائمشهر – سالن امامعلی حبیبی - ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۱)



سرپرست مسابقات: سید روح اله حسینی

نماینده سازمان لیگ و کمیته انضباطی: غلامرضا نورزی زاده (مازندران)

سرپرست فنی: محمدابراهیم امامی (تهران)

ژوری: ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی)

داوران درجه یک بین المللی: رضا علی اصغری (گیلان) ابراهیم رادمرد (گیلان) بهنام شیرمحمدی (تهران)

داوران درجه دو بین المللی: محمدرضا مستجیری (البرز) ابوالفضل سبزعلی (تهران) رضا صالح آبادی (خراسان رضوی)

مسئول دبیرخانه فنی و جدول: منصور افشار (البرز)



گروه B دیدار دور برگشت:

بانک شهر - ستارگان ساری (میزبان رامسر – سالن چمران - ۲۰ آبان ماه ساعت ۱۱)



سرپرست مسابقات: محمود فرهنگ رنجبر (تهران)

نماینده سازمان لیگ و کمیته انضباطی: علی لاریجانی (مازندران)

سرپرست فنی: مهدی بشیرزاده (خوزستان)

ژوری: مهدی آقاولی (تهران)

داوران درجه یک بین المللی: مسعود رستمی پور (تهران) سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی)

داوران درجه دو بین المللی: سیامک گودرزی (فارس) ایمانعلی فروغی نژاد (سیستان و بلوچستان)

داوران درجه سه: جواد واحدی (تهران) – ابوالفضل عقیلی (لرستان)

مسئول دبیرخانه فنی و جدول: منصور افشار (البرز)