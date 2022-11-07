به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، جمعی از مدیران مجموعه‌های آزمایشگاهی برگزار شد.

روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان این‌که فرهنگ کار تعاملی و شبکه‌ای در کشور باید از یک گفتمان به یک ضرورت تبدیل شود، ادامه داد: اگرچه این روزها مسأله دانش و فناوری، به عنوان یک ضرورت و راهبر اصلی پیشرفت، امری بدیهی است.

وی ادامه داد: اما تا همین چند سال پیش، عده‌ای از اهمیت این موضوع سخن می‌گفتند اما به آن باور نداشتند در حالی‌که رهبر فرزانه انقلاب، بر اهمیت این موضوع بارها و بارها تاکید داشتند و برکات و دستاوردهای آن تاکیدات امروز این است که اهمیت علم و فناوری، برای آحاد جامعه از مردم و مسئولان، به یک امر بدیهی بدل شده است و همه به این باور رسیده اند، تنها نقطه‌ای که می توان بر آن تکیه زد تا بتوان به پیشرفت واقعی رسید، همین موضوع علم و فناوری است.

دهقانی فیروزآبادی، با بیان این‌که چگونگی بهره‌مندی از ظرفیت‌های خدادادی و خلق ارزش افزوده از آن‌ها به کمک دانش و فناوری است که میزان پیشرفت را تعیین می‌کند، ادامه داد: این که کدام کشور، چگونه و به چه میزانی و با چه سرعتی به پیشرفت و توسعه پایدار دست می‌یابد، به میزان تلاش مردمش برای رسیدن به علم و دانش بستگی و وابستگی دارد؛ به تعبیر حدیث شریف «العلم السلطان» دانش و فناوری، ابزار عزت‌مندی و برتری است. اگرچه از منابع طبیعی و زیرزمینی سرشاری برخوردار هستیم، اما تنها با پیاده کردن دانش، فناوری و نوآوری که قابل قیمت‌گذاری نیست خواهیم توانست به پیشرفت دست پیدا کنیم.

وی گفت: بنابراین تنها موضوع و حوزه ای که ارزش افزوده‌ی هنگفت و رشدی درخورتوجه به همراه برکت‌های سرشار را به ارمغان خواهد آورد، بهره‌مندی از دانش، فناوری و نوآوری نیروی انسانی خلاق و توانمند است. با بهره‌مندی صحیح از منابع سرشار که همان معادن گران‌بهای نیروی انسانی است، می توانیم به این تحول دست پیدا کنیم.

فرصتی برای پیاده‌سازی واقعی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، با بیان این‌که اکنون فرصتی مساعد برای تبدیل اقتصاد دانش‌بنیان از یک گفتمان به یک ضرورت واقعی در متن جامعه و اقتصاد کشور است، ادامه داد: حدود ۱۳ سال از تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان می‌گذرد؛ قانونی که یکی از برکات آن ایجاد این زیست‌بوم فناوری و تبدیل اقتصاد دانش‌بنیان به یک گفتمان ملی بود.

وی افزود: اکنون پس از تلاش و پیگیری‌های مستمر و تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، وقت آن رسیده است تا برای واقعی سازی این گفتمان، پیوند آن با متن اقتصاد و جامعه و تحقق واقعی این اقتصاد در متن جامعه تلاش کنیم. باید حداقل ۱۰ سال به طور جدی کار شود تا به نقطه مطلوب برسیم.

ظرفیت‌مندی شبکه آزمایشگاهی برای ارتقا یافتن به پلتفرمی ملی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با بیان این‌که فرهنگ فعالیت تجمیعی و تعاملی بر بستر یک شبکه‌ در حوزه آزمایش و تحقیقات با شکل‌گیری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به یک گفتمان رایج تبدیل شده است، ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار تجهیز آزمایشگاهی، بیش از ۱میلیون و ۷۵۰هزار خدمت را به هزاران پژوهشگر، دانشجو، عضو هیئت علمی دانشگاه، نخبه، شرکت دانش‌بنیان و خلاق ارائه کرده است.

وی اضافه کرد: این خدمت‌رسانی با شتاب و قوت خوبی ادامه دارد، ما باید بر روی فرهنگ شبکه‌سازی توجهی ویژه داشته باشیم و این فرهنگ کار جمعی و شبانه‌روزی، باید به صورت جدی ترویج شود. هزاران تجهیز آزمایشگاهی که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وجود دارد و باید به مدد این شبکه آزمایشگاهی به حدأکثر ظرفیت موجود در کشور دست پیدا کنیم، زیرا آن‌چه اکنون بر بستر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به اشتراک‌گذاری شده است، تنها بخش مختصری از ظرفیت آزمایشگاهی و تحقیاتی سرشار موجود در کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان این‌که این شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، از ظرفیتی برای تبدیل شدن به زیرساختی کامل و جامع برای چرخه تحقیقات تا محصول تبدیل شود، ادامه داد: ما یک پلتفرم کامل نیاز داریم که خدمات آزمایشگاهی، آموزش تعمیر و نگهداری به حوزه کارآمدی حداکثری خود برسد، مدیران این حوزه تلاش کنند تا این شبکه به یک پلتفرم ملی تبدیل شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با بیان این‌که در حوزه ایجاد شبکه ملی ساخت و تولید و شبکه‌ای ملی برای تامین اقلام فناورانه آماده حمایت هستیم، ادامه داد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان آمادگی دارد از هر مجموعه ای که در حوزه ساخت و تولید آماده همکاری و دارای توانمندی است، از توسعه این حوزه حمایت کند.

وی افزود: ساخت و تولید یکی از همین حوزه‌ها است که حتی می تواند زمینه را برای راه اندازی یک شبکه ملی تولید و ساخت تحت عنوان فبزنت را پایه گذاری کند. در حوزه ایجاد یک پلتفرم ملی ساخت آماده حمایت و همکاری در سطوح مختلف از جمله دستگاه ها هستیم.

دهقانی فیروزآبادی، ایجاد پلتفرمی ملی برای تامین اقلام فناورانه و پیشرفته را یکی دیگر از نیازهای زیست بوم دانش بنیان دانست و گفت: می‌توانیم یک پلتفرم پیشرفته و حرفه‌ای در ابعاد ملی برای تامین اقلام فناورانه ایجاد شود. این شبکه می‌تواند بسیار به صرفه تسهیل‌گر و توسعه دهنده باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری اظهار امیدواری کرد: این شبکه آزمایشگاهی بتواند در ادامه مسیر پیش روی خود، در قامت یک پلتفرم ملی ارتقا پیدا کند و مسیر پیشرفت را جدی‌تر و پررونق‌تر، ادامه دهد.