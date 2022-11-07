احداث ١٥٠٠ واحد مسکونی در شهرک جوانان تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای رفع حاشیه‌نشینی و رفع خطر از ۴۸ هکتار از خیابان ۴۵ متری انقلاب برنامه‌ای توسط شهرداری تبریز تهیه شده تا یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهرک جوانان احداث شود.

هوشیار با بیان اینکه این موضوع در قالب طرح اولیه به شورا ارائه شده است، افزود: در این بین ۵۰۰ واحد دیگر نیز سال آینده در شهرک جوانان احداث می‌شود.

وی ادامه داد: ظرفیت احداث هفت هزار واحد در این محدوده وجود دارد و احداث دیگر واحدها نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهند گرفت.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: مبلغ مورد نیاز برای احداث این واحدها یک هزار میلیارد تومان است و طی یک سال ساخته خواهد شد.

هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز تفاهم‌نامه ای جهت اجرای دو پروژه دو هزار میلیاردی در شرق و غرب تبریز در دست داریم.

یک فوریت لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز عقد قرارداد احداث یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهرک جوانان توسط اعضای شورای اسلامی شهر تبریز اعلام وصول و تصویب شد.