به گزارش خبرنگار مهر، میثم پیله فروش ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید در حوزه صنعت و کشاورزی اظهار کرد: نمایشگاه دانش بنیان‌سازی تولید در حوزه صنعت و کشاورزی باید به رویداد مستمر استانی و چه بسا ملی تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: برای اینکه نمایشگاه به رویداد بزرگ استانی تبدیل شود لازم است همه فعالان این عرصه مانند جهاد دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت شهرک‌ها، بنیاد نخبگان و دستگاه‌های ذی ربط به طور جدی این امر را پیگیری کرده و نسبت به انتخاب نام برجسته، برندسازی و تعیین زمانی معین برای این طرح کوشا باشند.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب نام مناسب یک کار فناورانه و نوآورانه است افزود: بهتر است متولی این امر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان باشد و با تسلط بر موضوع و دانش اقتصادی این رویداد را پیش ببرد و بتواند رویداد فستیوال بهم رسانی، خدمات و محصولات دانش بنیان در کنار فن بازار ارائه دهد.

این مسئول در پایان گفت: برای تحقق این امر لازم است نظرات و پیشنهادات ثبت شده و مصوبات نیز به تصویب برسد و برای سال آینده برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.