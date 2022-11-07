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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۳

شهردار منطقه ۲۲ خبر داد؛

ایمن سازی بزرگراه آزادگان با اجرای طرح راه خدمت

ایمن سازی بزرگراه آزادگان با اجرای طرح راه خدمت

شهردار منطقه ۲۲ از اجرای طرح راه خدمت در بزرگراه آزادگان با هدف ایمن‌سازی تردد خودروها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجوی گفت: طرح راه خدمت به مدت یک هفته در منطقه ۲۲ از سوی سه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک از شنبه هفته جاری به اجرا در آمده است.

شهردار منطقه ۲۲ افزود: در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۰ تیم عملیاتی در قالب سه تیم برای ایمن سازی گاردریل (محافظ حاشیه معابر) پنچ تیم نوسازی تابلوهای معابر و دو تیم در حوزه حمل و نقل عمومی مختص ساماندهی و رسیدگی به ایستگاه‌های اتوبوس و پایانه‌های حمل و نقل مشغول به فعالیت هستند.

حاجوی اظهار کرد: معابر گوناگون در حوزه ایمن سازی تردد در طرح راه خدمت بر اساس اولویت‌ها در دستور کار قرار دارد، در بزرگراه آزادگان به دلیل حجم بالای تردد و اتصال به چند بزرگراه و آزاد راه باید ایمن سازی با هدف تردد آسوده و ایمن خودروها صورت گیرد.

کد مطلب 5626806

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