به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدی در نشست با مدیران رسانه‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: بسیج یک پدیده شگفت‌انگیز انقلاب است.

وی با بیان اینکه بسیج تبدیل به الگوی جهانی و بین‌المللی شده است، عنوان کرد: در نقطه مقابل استکبار در جهت تخریب بسیج کار می‌کند.

وی بیان کرد: بسیج تشکیلات مردمی است و با استفاده از پتانسیل‌های مردمی برای توسعه و پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کند.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیج همواره در خط مقدم دفاع از کشور بوده است، عنوان کرد: در نا امنی‌های اجتماعی از ابتدای انقلاب تا کنون بسیج پا به عرصه گذاشت و ایستادگی کرد تا امنیت پایدار را برای مردم به ارمغان بیاورد.

وی با بیان اینکه بسیج در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته و کارهای بزرگی انجام داده است، عنوان کرد: در نقاط دورافتاده و مرزی کشور که کمتر دستگاه دولتی حاضر به انجام خدمت می‌شود، اقدامات زیرساختی انجام داده است.

سردار مهدوی گفت: با کمک نخبگان و تلفیق علم و صنعت توانستیم از بسیاری گردنه‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه بسیج متعلق به قشر خاصی نیست بلکه برای عموم است، افزود: برای توسعه کشور و رفاه مردم باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه برای توسعه استان باید همگرا و هم‌افزا باشیم، بیان داشت: باید مطالبه گری باشد که اگر نباشد توسعه به وجود نخواهد آمد و یا استمرار پیدا نخواهد کرد.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی تاکید کرد: برای توسعه باید به سمت هم افزایی، همدلی و هم زبانی برویم.

وی با بیان اینکه امروز همه رسانه‌ها حول محور بسیج رسانه جمع شده‌اند، عنوان کرد: بسیج رسانه بین خبرنگاران حوزه فضای مجازی و مکتوب، هم افزایی ایجاد کند.

سردار مهدوی ادامه داد: باید جایی باشد که مشکلات خبرنگاران را در بخش‌های مختلف پیگیری کند، اگر هست تقویت شود و اگر نیست ایجاد شود، اما می‌شود در حوزه بسیج رسانه، این انتظارات پاسخ داده شود.

وی برخی از انتقادات رسانه‌ها را به حق دانست و گفت: توسعه استان با مطالبه گری محقق می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید امید را به جامعه تزریق کنیم، گفت: خبرنگاران و صاحبان رسانه‌ها باید خدمات انجام شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از جمله آبرسانی، برق‌رسانی، بهره‌مندی از نعمت تلفن، جاده و … را در دورترین نقاط کشور به مردم اطلاع‌رسانی کنند تا امید به جامعه تزریق شود.

به گفته وی در همین استان خراسان جنوبی در مدت ۱۵ سال، دور افتاده‌ترین روستاهای خراسان جنوبی از نعمت آب، برق، تلفن و … برخوردار شده است.

سردار مهدوی بر بازنگری عملکرد رسانه‌ها در شرایط فعلی کشور هم تاکید کرد و گفت: اذهان مسؤلین را به مست مشکلات و چالش‌ها معطوف کنید.