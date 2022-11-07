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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۵۸

فرماندار قدس تاکید کرد؛

الزام دستگاه‌های اجرایی قدس به راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

الزام دستگاه‌های اجرایی قدس به راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

قدس- فرماندار قدس گفت: همه دستگاه های اجرایی از صبح سه شنبه ملزم به راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی کانی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قدس که با حضور امام جمعه، دادستان، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات شهید فخری زاده برگزار شده بود، طی سخنانی به تاکید رئیس جمهور برای اجرای طرح دولت الکترونیک اشاره کرد و اظهار داشت: بنده در هفته اول خدمت رسانی، دولت الکترونیک را اجرایی کردم، اما برخی ادارات ما متأسفانه از سیستم الکترونیک استفاده نمی‌کنند.

وی خطاب به رؤسای ادارات افزود: در همین راستا دیگر هیچ نامه کاغذی از هیچ اداره‌ای قبول نمی‌کنیم، دولت الکترونیک را به طور ویژه در دستور کار قرار دهید.

فرماندار قدس اضافه کرد: ما باید در خیلی از مسائل احساس تکلیف کنیم و در همین راستا مدیران باید سهم دستگاه‌های خود را از ادارات کل بگیرند. رئیس اداره باید مطالبه کند و پیشرفت کار و گزارش عملکرد بدهد.

وی گفت: مردم نباید از سیستم مدیریتی در ادارات ناراضی بیرون بیایند، اگر هم درخواست در چارچوب قانون نیست، باید ارباب رجوع را توجیه کنید و گفتمان راه بیندازید و ملاقات عمومی را همه دستگاه‌های اجرایی به عنوان حقوق شهروندی برگزار کنند.

گلی کانی همچنین گفت: مسئولان برای شناخت شهر باید در شهر و بین مردم باشند و باید به سمت ایده آل سازی شهرمان برویم.

کد مطلب 5626899

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