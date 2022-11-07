به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی کانی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قدس که با حضور امام جمعه، دادستان، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات شهید فخری زاده برگزار شده بود، طی سخنانی به تاکید رئیس جمهور برای اجرای طرح دولت الکترونیک اشاره کرد و اظهار داشت: بنده در هفته اول خدمت رسانی، دولت الکترونیک را اجرایی کردم، اما برخی ادارات ما متأسفانه از سیستم الکترونیک استفاده نمی‌کنند.

وی خطاب به رؤسای ادارات افزود: در همین راستا دیگر هیچ نامه کاغذی از هیچ اداره‌ای قبول نمی‌کنیم، دولت الکترونیک را به طور ویژه در دستور کار قرار دهید.

فرماندار قدس اضافه کرد: ما باید در خیلی از مسائل احساس تکلیف کنیم و در همین راستا مدیران باید سهم دستگاه‌های خود را از ادارات کل بگیرند. رئیس اداره باید مطالبه کند و پیشرفت کار و گزارش عملکرد بدهد.

وی گفت: مردم نباید از سیستم مدیریتی در ادارات ناراضی بیرون بیایند، اگر هم درخواست در چارچوب قانون نیست، باید ارباب رجوع را توجیه کنید و گفتمان راه بیندازید و ملاقات عمومی را همه دستگاه‌های اجرایی به عنوان حقوق شهروندی برگزار کنند.

گلی کانی همچنین گفت: مسئولان برای شناخت شهر باید در شهر و بین مردم باشند و باید به سمت ایده آل سازی شهرمان برویم.