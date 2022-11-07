به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز دوشنبه در نشست کمیته سواحل استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وجود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر ساحل استان است که اگر به درستی از چنین ظرفیتی استفاده شود، قطعاً شاهد تحولات اساسی در زمینه‌های گردشگری، اقتصاد، اشتغال و… خواهیم بود.

وی ادامه داد: موضوع گردشگری دریایی اهمیت بسیاری دارد که برای توسعه آن در سواحل خوزستان با محوریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان، برنامه‌ریزی‌های کاربردی در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار خوزستان به بررسی‌های صورت گرفته برای ساماندهی شناورهای فاقد مجوز در سواحل استان اشاره کرد و گفت: در این کمیته و طبق جدول زمان‌بندی تعیین شده، تصمیمات و مصوبات مربوط به ساماندهی این بخش از شناورها در حال انجام است.

خانچی اضافه کرد: جایگاه‌های سوخت ساحلی نیز موضوع بعدی است که در کمیته ساماندهی سواحل استان طرح شده که برای ارائه خدمات به شناورها توسط جایگاه‌های سوخت ساحلی باید برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود.

وی تصریح کرد: این کمیته متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله شیلات، مرزبانی نیروی انتظامی، میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان آب و برق و… است و این کمیته تلاش می‌کند با استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های سواحل و بنادر استان خوزستان، زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه اقتصادی منطقه فراهم کند.