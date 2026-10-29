شورای فرهنگ عمومی بودجه مستقل ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی عصر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار فرهنگی کشور اظهار کرد: یکی از انتظارات پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام پژوهش‌های عملی درباره ساختار فرهنگ کشور بوده و شورای فرهنگ عمومی نیز به عنوان قرارگاه فرهنگی باید در این زمینه نقش موثرتری ایفا کند.

وی با اشاره به تدوین سند مهندسی فرهنگی افزود: تدوین این سند از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ به مرحله رونمایی رسید اما اجرای آن نیازمند هماهنگی میان برنامه‌های دستگاه‌های فرهنگی و اولویت‌های استان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه دستگاه‌های فرهنگی برنامه‌های خود را از مرکز دریافت می‌کنند و بودجه آن‌ها نیز از همان مسیر تامین می‌شود، گفت: در چنین شرایطی اولویت دستگاه‌ها معمولا اجرای برنامه‌های ابلاغی از تهران است هرچند این برنامه‌ها در چارچوب وظایف قانونی آن‌ها قرار دارد اما همیشه با نیازها و اولویت‌های فرهنگی استان منطبق نیست.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی بیان کرد: مجلس باید با انجام تحقیقات، میزان کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی را بررسی کند زیرا در وضعیت موجود شناسایی عوامل موثر بر نتایج فرهنگی و تعیین سهم هر دستگاه به سادگی امکان‌پذیر نیست.

آیت الله شعبانی موثقی با طرح موضوع بودجه‌های فرهنگی و محتوای رسانه‌ای تصریح کرد: باید بررسی شود چه میزان اعتبار در کشور صرف فعالیت‌های فرهنگی می‌شود و در مقابل چه هزینه‌هایی برای تولید محتوای مغایر با ارزش‌های فرهنگی صورت می‌گیرد و این مسئله به‌ویژه در حوزه سینما و نمایش خانگی نیازمند بررسی دقیق است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به نسل دانش‌آموز گفت: باید مشخص شود برای تقویت فرهنگی دانش‌آموزان چه میزان هزینه می‌شود و در مقابل چه ظرفیت‌هایی برای تاثیرگذاری منفی بر این جمعیت وجود دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان بر ضرورت استفاده از ظرفیت اردوگاه‌های تربیتی تاکید کرد و افزود: ۱۴ اردوگاه آموزش و پرورش نیازمند بازسازی هستند و باید بررسی شود در برابر ظرفیت جذب و اثرگذاری جریان‌های رقیب، مجموعه‌های فرهنگی کشور تا چه اندازه توانایی جذب و تربیت مخاطبان را دارند.

وی خواستار استفاده مشترک دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی شد و گفت: دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش و اداره ورزش باید امکانات خود را در اختیار فعالیت‌های عمومی و تشکل‌های فرهنگی قرار دهند.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به ظرفیت‌های محله محوری در استان اظهار کرد: یک هزار و ۶۷۰ مورد در استان همدان در سامانه «سج» ثبت شده و طرح محله محوری نیز ابلاغ شده است و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات استفاده کرد.

وی پیوند مدرسه و مسجد را یکی از الزامات موفقیت طرح محله محوری دانست و افزود: مدارس باید با نگاه محله محور طراحی و اداره شوند و مسجد به تنهایی برای تحقق همه اهداف محله محوری ظرفیت کافی ندارد و ارتباط سازمان یافته میان مسجد و مدرسه می‌توانند به موفقیت این طرح کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: در الگوی پیشنهادی، امام جماعت مسجد می‌تواند مدیریت مدرسه را نیز بر عهده داشته باشد تا ارتباط میان فعالیت‌های تربیتی مدرسه و برنامه‌های فرهنگی مسجد تقویت شود.

وی با انتقاد از وضعیت تامین و مدیریت اعتبارات فرهنگی گفت: شورای فرهنگ عمومی بودجه مستقل ندارد و بودجه‌های فرهنگی کشور نیز باید با دقت بیشتری مدیریت شوند تا منابع موجود متناسب با نیازها و اولویت‌های فرهنگی هزینه شود.

آیت الله شعبانی موثقی در پایان با اشاره به محدودیت‌های قانونی شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: این شورا در شرایط کنونی از اختیارات کافی برای نظارت، مدیریت برخی اقدامات و مطالبه‌گری برخوردار نیست و لازم است جایگاه قانونی و اختیارات آن برای ایفای نقش موثرتر در عرصه فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد.