اجرای طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح این خبر با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و عاملان تیراندازی، اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت عمومی، طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی به مدت ۵ روز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران پلیس امنیت عمومی با همکاری سایر یگان‌های انتظامی در سطح استان آذربایجان غربی با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۱۸ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در چندین عملیات مقتدرانه و منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: در این ارتباط ۷ قبضه انواع سلاح جنگی و۱۱۸ قبضه سلاح شکاری و ۱۲۱ عدد فشنگ کشف و ۴ دستگاه خودروی سواری توقیف شد.

سردار جهانبخش با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: ان‌شاء الله با تداوم این روند و برخورد قاطع دستگاه قضائی با دارندگان سلاح غیرمجاز و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی شاهد امنیت پایدار در سطح استان باشیم.