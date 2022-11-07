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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۴۶

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خبر داد؛

اجرای طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در آذربایجان غربی

اجرای طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در آذربایجان غربی

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز در سطح استان خبر داد و گفت: از دستاوردهای این طرح کشف ۱۲۵ قبضه انواع سلاح غیر مجاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح این خبر با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و عاملان تیراندازی، اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت عمومی، طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی به مدت ۵ روز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران پلیس امنیت عمومی با همکاری سایر یگان‌های انتظامی در سطح استان آذربایجان غربی با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۱۸ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در چندین عملیات مقتدرانه و منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: در این ارتباط ۷ قبضه انواع سلاح جنگی و۱۱۸ قبضه سلاح شکاری و ۱۲۱ عدد فشنگ کشف و ۴ دستگاه خودروی سواری توقیف شد.

سردار جهانبخش با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، تاکید کرد: ان‌شاء الله با تداوم این روند و برخورد قاطع دستگاه قضائی با دارندگان سلاح غیرمجاز و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی شاهد امنیت پایدار در سطح استان باشیم.

کد مطلب 5626989

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    نظرات

    • محمود IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
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      نمیدونم مسئولین ماچه فکری میکنن که هرروزباید شاهداین گونه اغتشاشات باشیم باید برخورد جدی‌تری بااین شیاطین باشیم باید همه اینهااعدام شوند هرچه سریعتر به امید خدا

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