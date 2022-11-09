فروش ارز توافقی در شعب منتخب بانک صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، ٩ شعبه منتخب ارزی این بانک آماده عرضه ارز به نرخ توافقی به متقاضیان است و در این راستا شعب «مستقل مرکزی»، «وحدت اسلامی»، «سردار سلیمانی»، «چهاراره قائم‌مقام»، «بلوار ناهید»، «دکتر نوربخش»، «میدان جمهوری»، «شهید اشرفی اصفهان» و «جمهوری اسلامی» بر اساس شرایط اعلامی بانک مرکزی ارز به هموطنان می‌فروشند.

فروش ارز در این شعب فقط به اتباع ایرانی بالای ١٨ سال که دارای حساب و کارت سپهری فعال نزد بانک صادرات ایران باشد، با ارائه کارت ملی معتبر و شماره تلفن همراه به نام متقاضی فروخته می‌شود.

ارز توافقی فقط از طریق پرداخت معادل ریالی با سپهر کارت بانک صادرات ایران و حداکثر ١٩٠٠ دلار به میزان یک بار در سال به هر متقاضی بر اساس نرخ روزانه فروخته می‌شود.

فهرست شعب منتخب فروش ارز توافقی را اینجا مشاهده کنید.‌

*عماد خورشید طلب