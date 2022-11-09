به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله توسلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهارداشت: از مسئولان دیوان محاسبات به دلیل ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه تشکر می‌کنم اما متأسفانه بر اساس گزارش دیوان محاسبات مشخص شد که بسیاری از احکام بودجه اجرا نشده است.

وی بیان کرد: اگر قرار است قانونی نوشته شود اما اجرا نشود گویا همه ما در دور باطل قرار گرفته‌ایم.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: دولت باید فکری برای بهبود ارزش پول ملی و ساماندهی بازار بورس کند.

توسلی اظهارداشت: متأسفانه و علیرغم آنکه فقط چند ماه تا پایان سال باقی مانده، فقط ۵ درصد بودجه به استان‌ها ابلاغ شده و فقط بخش کمی از مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور اجرا می‌شود.

وی گفت: علاوه بر این طبق قانون بودجه قرار بر این بود که وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای تسهیلات مسکن به روستاییان داده شود که هنوز این اتفاق هم نیفتاده و لازم است دولت به این قوانین عمل کند.