انهدام باند کشوری کلاهبرداری اسکیمری در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در پی ارجاع چندین پرونده برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان به پلیس فتای استان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران حاکی از این بود که برداشت‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که کارت بانکی شهروندان در اختیار خود آنها بوده که با توجه به اطلاعات به دست آمده، انجام برداشت اسکیمری از سوی کلاهبرداری برای مأموران محرز شد.

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: در ادامه با بررسی تراکنش‌های صورت گرفته از کارت بانک مالباختگان مشخص شد که همه آنها در یک بازه زمانی مشخص از یک دکه مطبوعاتی در فردیس خریداری کرده‌اند.

وی گفت: بلافاصله بررسی‌های اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی متهمان انجام و با بکارگیری اقدامات پیچیده فنی در یک بازه زمانی کوتاه ۳ کلاهبردار در این زمینه در استان‌های البرز و هرمزگان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند.

سردار محمدیان اضافه کرد: متهمان در تحقیقات تکمیلی به کپی برداری از ۱۳ هزار کارت و برداشت غیرمجاز از بخش قابل توجهی از کارت‌های بانکی شهروندان به ارزش حدودی ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.