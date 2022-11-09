به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، جلسه مشترک مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با نمایندگان انجمن ملی لیزینگ ایران، با حضور اساتید برجسته حوزه بانکداری و اقتصاد واحدهای تهران جنوب و تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی، نمایندگان انجمن و مدیران این مرکز تشکیل شد و درخواست انجمن ملی لیزینگ ایران مبنی بر همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه موضوع لیزینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجید شمس رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه به ایجاد دانشکده های نوین مبتنی بر حل مسأله اشاره کرد و تبدیل دانشکده های علم محور به دانشکده های مسأله محور را مأموریت اصلی مرکز مطالعات دانست.

در ادامه اساتید گروه بانکدارای در خصوص لزوم ایجاد رشته مدیریت امور بانکی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی به بحث و بررسی پرداختند.

در این جلسه مصوب شد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه و انجمن ملی لیزینگ ایران برای توانمندسازی اعضای انجمن، آموزش نیروهای فعلی و موجود در لیزینگ و آموزش نیروهای انسانی در آینده و دانش افزایی آنان منعقد شود. همچنین رشته لیزینگ در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شود.