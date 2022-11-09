سی و دومین جشنواره استانی تئاتر در زاهدان برگزار می شود

مجتبی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت همه علاقمندان به تئاتر برای تماشای نمایش‌های جشنواره استانی تئاتر، افزود: سرانجام پس از تلاش فراوان و با توجه به آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، سی و دومین جشنواره استانی تئاتر سیستان و بلوچستان یک ماه زود تر نسبت به زمان مندرج در فراخوان و در آبان ماه جاری برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: تاکنون ۱۲ نمایش از زاهدان، دو نمایش از سراوان، یک نمایش از زابل و یک نمایش تئاتر هم از بمپور برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند و هم اکنون بازبینی آنها آغاز شده، براساس برنامه ریزی صورت گرفته، آثار راه یافته به جشنواره تا ۲۳ آبان ماه جاری معرفی خواهند شد.

این مسئول اضافه کرد: سلمان فارسی، صالح زهی، رضا جناآبادی و جمال ناصر بلیده از پیشکسوتان تئاتر استان کار انتحاب آثار کاندیدای حضور در جشنواره استانی و معرفی نمایش‌های راه یافته به آن را بر عهده‌دارند.

رضایی تصریح کرد: نمایش‌های راه یافته به جشنواره تئاتر استانی برای حضور در چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، از ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه امسال و طی چهار روز با هم به رقابت خواهند پرداخت.