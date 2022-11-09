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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۳

سی و دومین جشنواره استانی تئاتر در زاهدان برگزار می شود

سی و دومین جشنواره استانی تئاتر در زاهدان برگزار می شود

زاهدان- رئیس انجمن هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان گفت: سی و دومین جشنواره تئاتر استانی به میزبانی زاهدان در دهه سوم آبان ماه برگزار می شود.

مجتبی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت همه علاقمندان به تئاتر برای تماشای نمایش‌های جشنواره استانی تئاتر، افزود: سرانجام پس از تلاش فراوان و با توجه به آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، سی و دومین جشنواره استانی تئاتر سیستان و بلوچستان یک ماه زود تر نسبت به زمان مندرج در فراخوان و در آبان ماه جاری برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: تاکنون ۱۲ نمایش از زاهدان، دو نمایش از سراوان، یک نمایش از زابل و یک نمایش تئاتر هم از بمپور برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند و هم اکنون بازبینی آنها آغاز شده، براساس برنامه ریزی صورت گرفته، آثار راه یافته به جشنواره تا ۲۳ آبان ماه جاری معرفی خواهند شد.

این مسئول اضافه کرد: سلمان فارسی، صالح زهی، رضا جناآبادی و جمال ناصر بلیده از پیشکسوتان تئاتر استان کار انتحاب آثار کاندیدای حضور در جشنواره استانی و معرفی نمایش‌های راه یافته به آن را بر عهده‌دارند.

رضایی تصریح کرد: نمایش‌های راه یافته به جشنواره تئاتر استانی برای حضور در چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، از ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه امسال و طی چهار روز با هم به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 5628308

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