به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه‌های خود برای ایام سی‌امین هفته کتاب امسال را اعلام کرد.

سه انیمیشن و سه تله‌تئاتر که اقتباسی از کتاب‌های انتشارات کانون است در این روزها به صورت آنلاین به نمایش گذاشته می‌شود و بعضی از این آثار در پایگاه‌ اینترنتی هفته کتاب نیز بارگذاری خواهد شد.

همچنین نشست‌های تخصصی در حوزه کتاب برگزار می‌شود. در همین راستا کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری هشتادوهشتمین نشست خود را به موضوع «کودکان و نوجوانان امروز و چالش‌های کتاب‌خوانی» اختصاص داده است.

نمایش فیلم در تمامی مراکز کانون، حمایت از پویش معرفی کتاب با عنوان «کتاب دستت چی هست؟»، حضور تماشاخانه سیار از روز ۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در مناطق کم‌برخوردار تهران، تخفیف کتاب در فروشگاه‌های کانون، ترویج فعالیت کتاب و کتاب‌خوانی به‌صورت ویژه در مراکز فرهنگی هنری کانون و حضور پررنگ کتابخانه‌های سیار روستایی و شهری کانون، جشن‌های کتاب‌خوانی در مراکز فرهنی‌هنری کانون از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.