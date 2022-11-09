تکمیل فازهای فعال خداآفرین نیازمند ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرائیل رمضانی ظهر چهارشنبه در بازدید از عملیات اجرایی ناحیه عمرانی دوم شبکه پایاب سد خداآفرین اظهار کرد: در صورت تکمیل این پروژه ۴۳ هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی دیم دشت مغان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد خداآفرین در دشت مغان در قالب پنج ناحیه عمرانی تصریح کرد: این طرح با سیستم آبیاری قطره‌ای و سیستم سنترپیوت سامانه دوار مرکزی اجرا شده و در جریان آن یک‌هزار و ۲۲۴ دستگاه سنترپیوت خریداری و نصب شده است.

معاون طرح توسعه آب منطقه‌ای استان اردبیل با اشاره به هزینه ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای شبکه فرعی آبیاری پایاب سد خداآفرین در دشت مغان گفت: این طرح سیمای اقتصادی منطقه مغان را کاملاً تغییر داده و با ایجاد حلقه‌های فرآوری، بسته‌بندی، لجستیک، حمل و نقل و صادرات محصول به برندی برای استان اردبیل تبدیل خواهد شد.

رمضانی از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی ناحیه عمرانی دوم شبکه پایاب سد خداآفرین خبر داد و افزود: تکمیل واحدهای در دست اجرای این شبکه نیازمند ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار است.

وی با بیان اینکه پایاب سد خداآفرین در ۶ واحد اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: ناحیه عمرانی دوم شبکه پایاب سد خداآفرین ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار شامل ۶ واحد بوده و پیش‌بینی می‌شود هفته دولت ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد.

رمضانی از اتمام سه واحد از ۶ واحد در دست اجرای این سد خبر داد و اضافه کرد: واحد اول، چهارم و پنجم به اتمام رسیده و واحدهای دوم، سوم و ششم هم در دست اجرا است.

معاون طرح توسعه آب منطقه‌ای استان اردبیل بیان کرد: ناحیه عمرانی سه و چهار نیز ۱۰ هزار و ۴۲۹ هکتار پیش‌بینی شده که ۹ هزار و ۲۲۴ هکتار به صورت کلاسیک ثابت، ۹۰۷ هکتار به صورت سنترپیوت و ۲۹۸ هکتار آن به صورت اسپری بوم خواهد بود.