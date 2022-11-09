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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۶

با حضور معاون تهذیب حوزه‌های علمیه؛

«لباس روحانیت و جایگاه آن در جامعه» بررسی می‌شود

«لباس روحانیت و جایگاه آن در جامعه» بررسی می‌شود

موضوع «لباس روحانیت و جایگاه آن در جامعه» در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ با حضور حجت الاسلام عالم زاده نوری معاون تهذیب حوزه‌های علمیه بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع «لباس روحانیت و جایگاه آن در جامعه» در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ بررسی می‌شود.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام عالم زاده نوری معاون تهذیب حوزه‌های علمیه به چند پرسش از جمله چرا در جامعه اشتباه یک روحانی معمم را به همه روحانیون تعمیم می‌دهند، مقصود بزرگان دین از اینکه می‌گویند لباس روحانیت لباس پیغمبر (ص) است یعنی چی؟ و آیا توهین و جسارت به روحانیون در حوادث اخیر توسط معاندین، در انگیزه طلاب و حضور آنها در اجتماعات و استقبال جوانان و خانواده‌ها به حوزه علمیه تأثیرگذار است؟ پاسخ داده خواهد داد.

زمان برگزاری چهارشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰ است.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این نشست از طریق اینجا اقدام کنند.

کد مطلب 5628355
فاطمه علی آبادی

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