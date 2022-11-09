فعالیت ۲۴ کانون فرهنگی و هنری در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه احمدی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اهداف مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشجویان است.

وی ادامه داد: در این راستا، برنامه‌های متنوع ترغیبی و تشویقی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، در حال اجرا است.

مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان عنوان کرد: برای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، این نکته اهمیت دارد که حس امید، امیدآفرینی و انگیزه آفرینی در سطح دانشجویان، تقویت شود و گسترش یابد.

احمدی افزود: در حال حاضر در دانشگاه لرستان، تعداد ۴۴ انجمن علمی دانشجویی، ۲۴ کانون فرهنگی، هنری، سه تشکل و پنج خانه فرهنگ و فعالیت‌های قرآنی وجود دارد که همه این‌ها، دانشجو محور هستند و توسط بدنه دانشجویی فعالیت می‌کنند.

وی بیان داشت: یکی از سیاست‌های تشویقی، برگزاری اردوهای مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، زیارتی و مذهبی است.

مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان بیان کرد: برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، فقط منحصر به دانشگاه لرستان در خرم‌آباد نمی‌شود؛ بلکه برای مراکز اقماری دانشگاه لرستان که در شهرهای الشتر، کوهدشت، پلدختر و نورآباد وجود دارند هم برنامه‌های متنوع و مختلف، تهیه و اجرا می‌شوند.

احمدی ادامه داد: هدف ما فقط حمایت از دانشجویان فعال فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی نیست؛ بلکه علاوه بر این‌ها، ما از همه دانشجویان دانشگاه لرستان با هر سلیقه فکری که دارند دعوت می‌کنیم عضو انجمن‌های علمی دانشجویی، تشکل‌ها، خانه‌های فرهنگ و کانون‌ها شوند.

وی گفت: برای دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم که دانشجویان شرکت‌کننده در برنامه‌ها، به اردوهای متنوع تشویقی اعزام شوند.