اختصاص ۲۴ میلیارد تومان برای اشتغال نیازمندان ملکشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندار ملکشاهی اظهار کرد: در زمینه مسکن ۲۵ واحد مسکونی برای مددجویان ملکشاهی امسال ساخته می‌شود که ۱۲ واحد تا کنون تکمیل و واگذار شده است.

وی با بیان اینکه تلاش کمیته امداد این است نیاز مسکن مددجویان واجد شرایط برطرف شود در صورت تأمین زمین نیاز خانواده‌های واجد شرایط فاقد مسکن به صفر می‌رسد.

وی گفت: باتوجه به اینکه ملکشاهی در زمینه اشتغال از شهرستانهای پیشگام و موفق استان است تاکنون ۱۵ میلیارد تومان اعتبارات اشتغال تخصیص یافته است و در صورت جذب همه اعتبارات اشتغال مصوب شده، امداد آمادگی دارد تسهیلات بیشتری را به این شهرستان اختصاص دهد.

فرماندار ملکشاهی نیز در این دیدار گفت: کمیته امداد از دستگاه‌هایی است که بیشترین خدمات را به مردم این منطقه ارائه داده و زمینه توسعه و محرومیت زدایی شهرستان را فراهم کرده است.

فلاح غلامی افزود: خدمات متنوع و گوناگونی که این نهاد در این شهرستان ارائه داده برای همه مردم قابل لمس است و نیاز به قدردانی دارد.