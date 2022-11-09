انهدام ۸ شبکه داعشی در عملیات نیروهای لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای امنیت داخلی لبنان در عملیات پیشدستانه ۸ گروهک وابسته به تروریست‌های داعش را در مناطق مختلف این کشور منهدم کردند.

مدیریت کل نیروهای امنیت داخلی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ماه ژوئیه تا اکتبر طی عملیات پیشدستانه هشت گروهک تروریستی داعشی را در مناطق مختلف این کشور منهدم کرده است.

در این بیانیه آمده است که این گروهک‌های وابسته به داعش برای انجام عملیات تروریستی در مراکز نظامی و تجمعات مذهبی و غیر نظامی در داخل لبنان برنامه ریزی کرده بودند.

مدیریت کل نیروهای امنیت داخلی لبنان در ادامه از بازداشت ۳۰ تروریست در جریان عملیات‌های پیش دستانه و تحویل آنها به دستگاه قضایی این کشور خبر داد.

پیشتر ارتش لبنان شماری از اعضای گروهک تروریستی داعش که در صدد انجام اقدامات تروریستی در این کشور بودند را بازداشت کرده بود.

روز دوشنبه نیز یک منبع امنیتی در لبنان اعلام کرد که نیروهای اطلاعاتی ارتش این کشور توانستند یک شبکه تروریستی وابسته به گروهک داعش که در حال برنامه ریزی برای اقدامات خرابکارانه بودند را در طرابلس و ضاحیه جنوبی بیروت منهدم کردند. پیش از این نیز فرماندهی ارتش لبنان از شناسایی و متلاشی کردن یک شبکه وابسته به گروه تروریستی داعش در شهر طرابلس واقع در شمال بیروت خبر داده بود.