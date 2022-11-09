  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۵۵

مخالفت ترکیه با اخراج رهبران حماس از این کشور

مخالفت ترکیه با اخراج رهبران حماس از این کشور

وزیر خارجه ترکیه گفت که این کشور با درخواست رژیم صهیونیستی برای اخراج رهبران حماس از خاک ترکیه مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که آنکارا با درخواست اسرائیل مبنی بر اخراج رهبران جنبش مقاومت اسلامی «حماس» از خاک ترکیه مخالف است.

وی افزود: ما به درخواست سران تل آویو در مورد جنبش حماس پاسخ مثبت ندادیم، زیرا این جنبش را یک گروه تروریستی نمی‌دانیم و ما همیشه برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان حماس و فتح تلاش می‌کنیم.

پیش از این بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سفر خود به آنکارا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواسته بود که رهبران جنبش حماس که مقیم این کشور هستند را اخراج کند.

کد مطلب 5628718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها