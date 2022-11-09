مخالفت ترکیه با اخراج رهبران حماس از این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که آنکارا با درخواست اسرائیل مبنی بر اخراج رهبران جنبش مقاومت اسلامی «حماس» از خاک ترکیه مخالف است.

وی افزود: ما به درخواست سران تل آویو در مورد جنبش حماس پاسخ مثبت ندادیم، زیرا این جنبش را یک گروه تروریستی نمی‌دانیم و ما همیشه برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان حماس و فتح تلاش می‌کنیم.

پیش از این بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سفر خود به آنکارا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواسته بود که رهبران جنبش حماس که مقیم این کشور هستند را اخراج کند.