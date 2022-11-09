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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۱۶

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه:

۱۰۰ نیاز فناورانه در حوزه کشاورزی کرمانشاه شناسایی شدند

۱۰۰ نیاز فناورانه در حوزه کشاورزی کرمانشاه شناسایی شدند

کرمانشاه- معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت: ۱۰۰ نیاز فناورانه در حوزه کشاورزی استان کرمانشاه شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان کرمانشاه که با حضور مدیران عضو برگزار شد، اظهار کرد: حوزه کشاورزی دارای نیازهای فراوانی است که می‌توان از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش بنیان برای تأمین آن‌ها بهره گرفت.

وی افزود: خوشبختانه توسط مجموعه جهاد کشاورزی، ۱۰۰ نیاز فناورانه حوزه‌های مختلف کشاورزی شناسایی شده که می‌توان انجام برخی از این موارد را به شرکت‌های توانمند فعال در این عرصه سپرد.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی بسیار مهم است، عنوان کرد: حاصل این برنامه‌ها در کشاورزی باید به نتایج ملموس و قابل اندازه گیری در افزایش بهره وری تولید، آب و خاک..‌. منتج شود.

وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی طرح‌های بسیار خوبی می‌توان اجرا کرد که در صورت رسیدن به تولید انبوه، می‌تواند اشتعال زا باشد.

باباخانی تصریح کرد: خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان توانمندی در حوزه کشاورزی استان فعال هستند که طی این سال‌ها بسیار موفق ظاهر شده اند و حتی توانسته اند چندین شرکت دانش بنیان دیگر را هم تحت پوشش بگیرند.

وی همچنین تاکید کرد شرکت‌های دانش بنیان و فناور باید در نشست‌های این حوزه در مجموعه جهاد کشاورزی حضور پیدا کنند و مطالبات و مشکلات خود را مطرح کنند.

کد مطلب 5628740

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