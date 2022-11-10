به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژهای در دیدار با اقشار مردم بیرجند گفت: قصد و تصمیم ما بر این است که نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و… با ریشههای فساد و تبعیض برخورد کنیم و نگذاریم کسی از جایگاه قدرت و ثروت و با فریب و نیرنگ به مردم ما ظلم و ستمی را روا دارد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه عزم ما جزم است با کمک مردم به سمت شفاف سازی حرکت کنیم، گفت: امروز یکی از مسائل مهم برای جامعه ما تبیین حقایق، شناخت ضعفها و اقدام برای رفع این ضعفها است.
محسنی اژهای با اشاره به تلاطمهای ۵۰ روز اخیر در جامعه و آسیبهای نشأت گرفته از آن اظهار کرد: اگر در آشوبها و اتفاقات اخیر بتوانیم علتها را ریشهیابی کرده و ضعفهای داخلی را شناسایی کنیم در واقع از این بحران به یک موفقیت و جهش خواهیم رسید.
وی ادامه داد: اینکه اینجا بایستیم و بگوییم میخواهیم دست مفسدان را در همه عرصهها قطع بکنیم، گفتنش راحت است اما عمل به آن ساده نیست.
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