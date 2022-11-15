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۲۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران خبر داد؛

برگزاری بیش از ۶ هزار عنوان برنامه طی هفته بسیج در استان تهران

برگزاری بیش از ۶ هزار عنوان برنامه طی هفته بسیج در استان تهران

ری- فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران از برگزاری بیش از شش هزار عنوان برنامه طی هفته بسیج در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر ظهر سه شنبه در نشست صمیمانه با خبرنگاران که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، طی سخنانی ضمن تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: شش هزار و ۲۸۱ عنوان برنامه در این هفته در سطح استان تهران برگزار می‌شود، که تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، غبار روبی از مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها است.

وی اضافه کرد: برگزاری یادواره ۱۲ هزار شهید استان تهران، برگزاری جشنواره اقتصاد مقاومتی، رزمایش اقتدار و اجتماع بسیجیان در روز پنج آذر و تلاش برای آزاد سازی زندانیان غیر عمد و رسیدگی به خانواده‌های آنان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران به تلاش‌های بسیج و مشارکت در پیشبرد کارهای کشور اشاره کرد و گفت: امام راحل امنیت ملی را با مردم گره زده و نام آن را بسیج گذاشته است، نهادی که در عرصه‌ها و دوران مختلف مظلوم واقع شده که یکی از نمونه‌های آن حوادث اخیر در سطح کشور بود، شالوده بسیج آرمان خواهی، تعالی و رشد شرافت انسانی است، شاید به هدف والی مورد نظر نرسیم و اشکالات و نواقصی داشته باشیم، اما در عمل بسیار پیش رفته ایم.

وی به حوادث اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: در این حوادث به هیچ وجه خستگی و نا امیدی در چهره بسیجیان ندیدم و بسیجیان برای آرمان‌های انقلاب اسلامی جان و جسم خود را نثار می‌کنند، در زمان کرونا نیز بیش از دو میلیون بسته کمک‌های مومنانه برای امرار معاش افراد نیازمند و نیز نوشت افزار و اقلام فرهنگی برای دانش آموزان در استان تهران توزیع شد.

ذوالقدر همچنین گفت: طی ماه‌های گذشته ۳۲ حلقه چاه برای روستاهای فاقد آب آشامیدنی راه اندازی شده و در هفته بسیج نیز ۲۳ حلقه چاه عمیق در محله «مرتضی گرد تهران» راه اندازی می‌شود.

کد مطلب 5632921

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