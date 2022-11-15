حمله نظامیان صهیونیست به منزل مجری عملیات «آرئیل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه به منزل شهید «محمد مراد سامی صوف» ساکن شهرک حارس در غرب سلفیت که اقدام به اجرای عملیات شهادت طلبانه در نزدیکی شهرک آرئیل کرده بود، یورش بردند و دو نفر از بستگانش را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست ها مادر این شهید فلسطینی و شماری از بستگانش را به مدت بیش از ۴ ساعت مورد بازجویی قرار دادند.

همچنین نظامیان صهیونیست، دو پسر عموی شهید صوف به نام های زکریا محمد سامی صوف (۲۱ ساله) و هادی مصطفی سامی صوف (۱۶ ساله) را بازداشت کردند.

هلال احمر فلسطین هم تاکید کرد که در یورش نظامیان صهیونیست به این منطقه و شلیک گاز اشک آور به سمت فلسطینیان، یک نفر زخمی شد.

گفتنی است، رسانه ‌های فلسطینی امروز سه ‌شنبه از انجام یک عملیات استشهادی جدید علیه شهرک ‌های صهیونیست ‌نشین و کشته شدن سه صهیونیست خبر دادند.