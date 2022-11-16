ناصر تکمیل همایون درگذشت

به گزارش خبرگزارش مهر، ناصر تکمیل‌همایون، مورخ و پژوهشگر تاریخ و جامعه‌شناسی، تهران‌پژوه و از چهره‌های ملی، امروز صبح، چهارشنبه ۲۵ آبان پس از مدتی بیماری، در بیمارستان طالقانی تهران درگذشت.

تکمیل‌همایون زاده ۲۵ آبان ۱۳۱۵ در قزوین بود، در سال‌های پر فراز و نشیب زندگی، علاوه بر اخذ مدرک دکتری تاریخ و جامعه‌شناسی در فرانسه، همواره به عنوان یک کنش‌گر ملی و مدنی ابتدا در فرانسه و سپس در تهران فعالیت‌های سیاسی خود را پی‌گرفت. وی از دهه ۷۰ به عنوان استاد تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی مشغول به کار شد و نهایتاً با استاد تمامی بازنشسته شد.

در مراسم بزرگداشت وی که به مناسبت ۸۰ سالگی ایشان برگزار شد، ده‌ها چهره دانشگاهی، ملی و مذهبی از تلاش‌های علمی، فرهنگی و مدنی از او تقدیر کردند. او در ماه‌های اخیر که بیماری‌اش شدت یافته بود اصرار داشت که در ایران باشد تا در وطن جان دهد و در خاک وطن آرام گیرد. وی بنا به وصیت خودش در قزوین و در کنار مادرش به خاک سپرده می‌شود.

انتشارات نگارستان اندیشه که افتخار نشر آخرین آثار ایشان را داشته این واقعه را به خانواده، همه دوستان، علاقه‌مندان، شاگردان ایشان تسلیت می‌گوید. مراسم وداع با وی در تهران ساعت ۱۰ صبح فردا پنجشنبه ۲۶ آبان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در اتوبان کردستان برگزار می‌شود و پیکر ناصر تکمیل همایون صبح جمعه از عالی‌قاپو در قزوین تشییع خواهد شد.