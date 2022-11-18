۹ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات در بهارستان دستگیر شدند

سرهنگ محمدرضا علیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۹ نفر از لیدرهای اصلی اغتشاشات در بهارستان خبر داد و افزود: این افراد برای برهم زدن نظم عمومی جامعه اجیر شده بودند.
وی اضافه کرد: این افراد مبالغ را از عوامل نفوذی و خائن دریافت کرده بودند.
فرمانده انتظامی بهارستان گفت: ۳۲ نفر از مخلان نظم عمومی که لیدرهای اصلی را در اغتشاشات همراهی میکردند، نیز در بهارستان توسط پلیس دستگیر شدند.
علیزاده از مردم و خانوادهها خواست، اجازه ندهد، فرزندانشان تحت تأثیر دروغ پراکنی و رسانههای معاند قرار بگیرند.
نظر شما