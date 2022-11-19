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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

عرضه ۷۱ دستگاه کامیون کشنده یکشنبه در بورس کالا

عرضه ۷۱ دستگاه کامیون کشنده یکشنبه در بورس کالا

تالار خودروی بورس کالای ایران فردا (یکشنبه) میزبان عرضه ۷۱ دستگاه کامیون کشنده گروه بهمن دیزل است.

براساس اطلاعیه شرکت بورس کالای ایران، ۷۱ دستگاه کامیون کشنده امپاور فردا با قیمت پایه ۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان روی تابلوی عرضه می‌رود.
براین اساس، زمان تحویل این کامیون‌ها دو ماهه (۲۹ دی) است. اشخاص حقیقی مجاز به ثبت سفارش یک دستگاه و اشخاص حقوقی حداکثر مجاز به ثبت سفارش ۵ دستگاه خودرو هستند.
صدور سند و شماره گذاری فقط به اسم خریدار خواهد بود. خریداران باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش پرداخت کنند.
همچنین ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برای مالیات و عوارض شماره گذاری، پلاک و شماره گذاری، پست، صدور کارت هوشمند خودرو و بیمه شخص دریافت می‌شود. این خودرو ۲۰ مهر نیز در بورس کالا عرضه و فروخته شد.
این کامیون پیشتر ۲۰ مهر در تالار خودروی بورس کالا عرضه و فروخته شد.

کد مطلب 5635250

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