عرضه ۷۱ دستگاه کامیون کشنده یکشنبه در بورس کالا

براساس اطلاعیه شرکت بورس کالای ایران، ۷۱ دستگاه کامیون کشنده امپاور فردا با قیمت پایه ۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان روی تابلوی عرضه می‌رود.

براین اساس، زمان تحویل این کامیون‌ها دو ماهه (۲۹ دی) است. اشخاص حقیقی مجاز به ثبت سفارش یک دستگاه و اشخاص حقوقی حداکثر مجاز به ثبت سفارش ۵ دستگاه خودرو هستند.

صدور سند و شماره گذاری فقط به اسم خریدار خواهد بود. خریداران باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش پرداخت کنند.

همچنین ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان برای مالیات و عوارض شماره گذاری، پلاک و شماره گذاری، پست، صدور کارت هوشمند خودرو و بیمه شخص دریافت می‌شود. این خودرو ۲۰ مهر نیز در بورس کالا عرضه و فروخته شد.

این کامیون پیشتر ۲۰ مهر در تالار خودروی بورس کالا عرضه و فروخته شد.