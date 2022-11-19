خبرگزاری مهر - گروه استانها: آئین وداع با شهدای حمله تروریستی ۲۵ آبان ماه در خانه اصفهان با حضور پرشور اقشار مردم برگزار شد.
در این آئین مردم با پیکر مطهر شهید محمدحسین کریمی، شهید محسن حمیدی و شهید اسماعیل چراغی وداع کردند.
اصفهان -آئین وداع با شهدای حمله تروریستی خانه اصفهان در محل شهادتشان برگزار شد.
خبرگزاری مهر - گروه استانها: آئین وداع با شهدای حمله تروریستی ۲۵ آبان ماه در خانه اصفهان با حضور پرشور اقشار مردم برگزار شد.
در این آئین مردم با پیکر مطهر شهید محمدحسین کریمی، شهید محسن حمیدی و شهید اسماعیل چراغی وداع کردند.
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