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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

پنجره مهر؛

آئین وداع با شهدای حمله تروریستی خانه اصفهان در محل شهادتشان

آئین وداع با شهدای حمله تروریستی خانه اصفهان در محل شهادتشان

اصفهان -آئین وداع با شهدای حمله تروریستی خانه اصفهان در محل شهادتشان برگزار شد.

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خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آئین وداع با شهدای حمله تروریستی ۲۵ آبان ماه در خانه اصفهان با حضور پرشور اقشار مردم برگزار شد.

در این آئین مردم با پیکر مطهر شهید محمدحسین کریمی، شهید محسن حمیدی و شهید اسماعیل چراغی وداع کردند.

کد مطلب 5635621

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    نظرات

    • سمیه IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      عجب صبری خدا دارد....
    • سارا IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      0 1
      پاسخ
      سلبریتی ها کجان بیان نظر بدن همدردی کنند
    • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه خدایا کشورم را به تو سپردم

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