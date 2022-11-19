به گزارش خبرگزاری مهر، آئین بزرگداشت «مصطفی زمانی» پیشکسوت نشر صبح امروز ۲۸ آبانماه با حضور محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، علی رمضانی مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب، مهدی رمضانی دبیرکل نهادکتابخانههای عمومی کشور، محمد سرشار معاون فرهنگی معاون اول ریاست جمهوری و جمعی از ناشران و اهالی کتاب در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، ضمن ادای شکر خداوند برای تجلیل از پیشکسوت نشر و کتاب به عنوان حسن ختام برنامههای سیامین هفته کتاب، گفت: ما دور هم جمع شدیم تا از حدود نیم قرن زحماتی که آقای زمانی و خاندان ایشان کشیدند و تا امروز این عرصه را حفظ کردند، از ایشان تشکر کنیم و قدردان چنین شخصیتهایی باشیم.
مصطفی زمانی از پایهگذاران نشر انقلاب اسلامی است
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات در ادامه گفت: اگر ما شروع نشر انقلاب اسلامی را با شروع توزیع رسالههای امام مقارن بدانیم، آقای زمانی از اولینهای این حوزه است که نشر انقلاب اسلامی را آغاز و پایهگذاری کردهاند. پیش از انقلاب مبارزین انقلاب اسلامی مسئله حیاتی برایشان رساندن رسالهها و بیانیهها و پیامهای امام به مردم بوده است. ستارههایی که در آن زمان فعالیت میکردند پس از انقلاب هم جریان محتوا و جریان نشر را همچنان به دست گرفتند و پیش آوردند تا اینکه امروز در این نقطه هستیم. شاید شاخص توزیع و انتشار رسالههای امام، یک تمایز قابل توجهی باشد تا ما بتوانیم ناشران مبارز و انقلابی را شناسایی کنیم. در کنار این مسئله توجه به حوزه کودک و نوجوان و تأمین محتوای مناسب برای اقشار مختلف از دیگر ویژگیهای این نشر است که شما قدیمی ترین آثار را پیش رو میبینید. برخی از این آثار شاید ۵۰۰ هزار نسخه از آن منتشر شده است؛ چیزی که امروز در حوزه نشر برای ما غریب است.
آیا همواره در نشر انقلاب اسلامی با راحتی و فراوانی روبرو بودهایم یا خیر و در برابر این مشکلات بزرگان ما چگونه عمل کردند؟ فارغ از نقش و وظیفهای که دولتها و مجموعههای رسمی برعهده دارند و باید انجام دهند، باید الگوی پنجاه سالهای که امروز در مقابل ما قرار دارد برای نسلهای جدید معرفی شود که بسیار موارد آموزنده و نکات برجستهای دارد. از همین نسل کتابفروشان و ناشران دیگری را داریم که به جای رقابت باهم، به تعامل و فرستادن نویسنده و خریدار به سمت یکدیگر مشغول هستند. حتماً شما کتابی که انتشارات راهیار با عنوان «آقای کتاب» منتشر کرده است را دیدهاید. از یک کتابفروش کاشانی است که اشاره میکند او برخی کتابها را نمیآورد تا رفیق او در نقطه دیگر بازار مغازه کتابفروشی داشت تضعیف نشود.
رمضانی در پایان سخنان خود با دهوت از فعالان و مجموعههای حوزه تاریخشفاهی برای انتشار تاریخشفاهی آقای زمانی گفت: ما در خانه کتاب و ادبیات ایران برای تحقق این موضوع حمایت میکنیم که انشاءالله این تجربه و تاریخ شفاهی برای نشر کشورمان باقی بماند.
انتشار چهل و چند میلیون نسخه کتاب کار سادهای نیست
میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه آشناییاش با آقای زمانی از دوره کودکی و با محصولات و آثارشان بوده است گفت: مجمع ناشران راهی برای ارتباط ما به یک همسنگری بود ولی در حقیقت ما از جمله استفاده کننده از محصولات ایشان محسوب میشویم بنابراین بر گردن ما حق زیادی دارند. بسیاری از کودکان و نوجوانان دهه پنجاه و شصت از کتابهای ایشان بهره بردند و بهره میبرند. اخلاص و صفا با چاشنی بصیرت انقلابی از ویژگیهای است که در ایشان و در آثار منتشرشده در تمام این سالها توسط ایشان، برادر و دستاندرکاران این نشر و نشر پرافتخار خانواده پیام متجلی است. با نگاه به تعدادی از نویسندگان و کسانی که کتابهایشان در انتشاراتها منتشر شده متوجه میشویم که طیف خیلی عظیمی از حوزه فرهنگ را در برمیگیرد. از حضرت امام تا نویسندگان حوزه ادبیات که در اینجا بعضی چهرهها دیده میشود جناب آقای سرشار، میرکیانی، شیرازی، مرحوم آقای اجتهادی که کتابهایشان به تیراژهای چند صد هزار رسید. آقای زمانی چهل و چند میلیون نسخه کتاب منتشر کردند که این کار، کار سادهای نیست. افتخار انتشار این همه کتاب و همه کتابها در چارچوب اسلام ناب و انقلابی از افتخارات بزرگ این نشر است که نصیب هرکسی نمیشود.
مصطفی زمانی از مؤسسین مجمع ناشران است
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در ادامه افزود: حاج مصطفی زمانی جزو موسسین مجمع ناشران هم بودند و به اتفاق اخوی مرحومشان آقای محمدرضا علیان در روزهای ابتدایی مجمع ناشران حضور داشتند و تصورمان این بود که باید کاری کنیم به نفع اهداف انقلاب و این نیازمند تجارب بزرگ و عمیق توسط کسانی است که میخواستند این کار را پیگیری کنند.
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سادهزیستی و دوری از تشریفات مصطفی زمانی گفت: آریالای زمانی زندگی ساده و خانواده پاک و سلامت خودش را حفظ کرد و اینها نمونهای است برای ما. یک ویژگی دیگر ایشان اتصالات بینالتشکلی ایشان است. ایشان فقط متصل به مجمع ناشران نیست بلکه انجمن قلم، انجمن کودک، انجمن اسلامی ناشران در تمام این سالها به ایشان افتخار میکنند.
نیلی در پایان سخنان خود از نقش آقای زمانی در انتشار آثار حاجآقا مجتبی طهرانی چنین گفت: برکات وجودی ایشان معطوف به نشر خودشان هم نبوده دوستانی که با آثار حاج آقا مجتبی طهرانی آشنا و مرتبط هستند میدانند که بخش عمده تولید و نشر آثار ایشان به عهده آقا مصطفی و فرزند بزرگشان و در همعهدهای با ایشان هستند. بنده اگربخواهم در یک جمله عرض کنم باید بگویم این استقامت فرهنگی جناب آقای زمانی مهمترین پیام برای امثال بنده است که با کوچکترین فشارها از صحنه در نروند و بدانند که مسیر حق مسیر پیمودنی و پر توفیقی خواهدبود. امیدوار هستم که سایه ایشان سالهای سال بر سر ما و نشر انقلاب اسلامی مستدام باشد و ما از محضر ایشان یاد بگیریم و آثار ایشان نسلهای بعدی انقلاب را بسازد و بپردازد.
مصطفی زمانی بر گردن نشر کشور حق دارد
محمد حسین صفارهرندی عضو تشخیص مصلحت نظام نیز دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به اینکه خود را موظف میدانست برای احترام گذاشتن به کسی که جزو شناسنامههای نشر کشور محسوب میشود در این مراسم شرکت کند، گفت: از ابتدای انقلاب یکی از نامهایی که مکرر میشنیدیم و با خاکساری و صبوری حضور در این عرصه را در چشم ما مجسم میکند آقای زمانی است. آخرین یادگارهایی که از ایشان در ذهن و دل من تصویر شده است همراهیهای بسیار ارزشمند ایشان در مقام کمک به وزارت ارشاد است. در عرصهای که ایشان در آن مجتهد بوده و ما از اجتهاد ایشان باید بهره میگرفتیم و گرفتیم. به گواهی خیلی از دوستان یا آنهایی که خیلی هم ما را دوست هم نداشتند آن زمان کارنامهای در خور ثبت کرده است اینها را مدیون دریافت مشورتهای از اهالی متعهد نشر میدانم و خودم را به عنوان عضوی از این خانواده مدیون این دوستان میدانم. آقا زمانی به گواهی این آمارها و ارقام یکی از پرکارترین ناشران بودند. منظومه عظیم مطالب چاپ شدهتوسط ایشان نشانگر آن است که ایشان بر گردن مردم و حوزه کتاب کشور حق دارد و باید از ایشان قدرشناسی کرد. این خصلت کمگویی و پرعملی و تواضع در ایشان باید راهنما باشد برای کسانی که پایشان را جای پای بزرگترها میگذارند و وارد این عرصه میشوند میتواند الگو باشد.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت کتاب گفت: انس با کتاب را نمیتوانیم از دست بدهیم و هیچ چیز جای کتاب را نمیتواند بگیرد. همه پدیدههای جدید هم قابل اعتنا هستند و از آنها بهره مند میشویم ولی کتاب خیلی برای امثال ما که حلاوت رؤیت صفحات کتاب را در کاممان داریم همچنان دوست داریم کتاب چاپ شود و روی کاغذ بیاید و ما کتاب کاغذی بخوانیم. آقای زمانی همچنان باید بمانند و در کار روشنگری و تابش معنوی خورشید ایشان درخشان باشد و برای همه عزیزان عرصه نشر آرزوی توفیق دارم.
مصطفی زمانی حضوری مؤثر در جریان فرهنگی انقلاب دارد
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری بزرگداشت عزیزانی همچون آقای زمانی گفت: انشاءالله که سالهای سال حضور مؤثر فرهنگی آقای زمانی بر سر جریان فرهنگی انقلاب سایهگستر باشد و از آثار خوبشان بهرهمند باشیم و امیدواریم نتیجه زحمات ایشان به ارتقای فکری مخاطبان جامعه کمک کند. باید از مجمع ناشران انقلاب اسلامی و از برادر عزیزم آقای نیلی هم باید تشکر ویژه کرد که با همت همکاران مجمع به این کار مهم تکریم بزرگان و پیشکسوتان انجام میشود و انشاءالله به پایمردی و زحمات مجمع ناشران این جلسات مستمر بماند.
در ادامه احمدوند با اشاره به مراسم بزرگداشت مرحوم علیان گفت: این چند روز که در تدارک برگزاری مراسم بودیم مکرر به یاد جلسهای میافتادم که در سالن دیگر همین حوزه هنری برای بزرگداشت مرحوم علیان تدارک دیده شد و چقدر افسوس میخوریم که وجود این مرد نازنین در جمع ما نیست و انشاءالله که حضور آقا مصطفی زمانی و بزرگان دیگر مستمر باشد. عبارتی در خطبه ۱۳۱ نهجالبلاغه وجود دارد که نزدیک و شبیه به آن را امام حسین (ع) در خطبه منا تکرار میکنند که خلاصه و چکیده و اصل و اصول نهضت پیامبر است که انقلاب اسلامی هم بر اساس همین چند جمله است. خوب است که این روزها این جملات را مکرر برای خودمان یاداوری کنیم. «اَللّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ مَا کَانَ مِنَّا تَنافُساً فِی سُلْطان، وَ لا التماساً مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ، وَ لکِنْ لِنَرَیَ الْمَعالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَ نُظْهِرَ الاِصْلاحَ فِی بِلادِکَ، وَ یَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِکَ، وَ یُعْمَلُ بِفَرَائِضِکَ وَ سُنَّتِکَ وَ أَحْکامِکَ» خدایا تو شاهدی که آن چیزی که ما را به حرکت واداشت، نفسنفس زدن برای قدرت نبود، منافسه در سلطه نبود. برای این قیام کردیم تا نشانهها و پرچمهای دین تو را برافراشته ببینیم و عمل به سنت و مناسک دین تو را ببینیم و مظلومین در امنیت باشند.
آنهایی که انقلاب اسلامی را متهم به قدرت طلبی و ظلم میکنند، میدانند که باطن این انقلاب چیست. انشاءالله خونهایی که این روزها در حفظ و حراست و امنیت از این انقلاب ریخته شد، برای روشنگری بیشتر و درخشانتر شدن اهداف انقلاب اسلامی باشد. برای همه خدمتگزاران اهل فرهنگ آرزوی توفیق و سربلندی دارم و برای سرور ارجمند آقا مصطفی زمانی و همه افرادی که در طی این مسیر به ایشان کمک کردند آرزوی توفیقات بیشتر دارم.
در پایان این مراسم نیز مصطفی زمانی مدیر انتشارات زیارت با تشکر از دستاندرکاران برپایی این مراسم گفت: من فقط یک خدمتگزار کوچک در عرصه فرهنگ بودم و امیدوارم بتوانم با کمک اهالی فرهنگ باز هم در این سنگر بمانم و به نشر آثار مناسب و مفید در مسیر انقلاب و فرهنگ اسلامی خدمتگزار بمانم و در این عرصه ملتمس دعای همه دوستان و اهالی فرهنگ هستم.
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