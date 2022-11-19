حمله وحشیانه شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست به الخلیل+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، عصر امروز شمار زیادی از شهرک نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان این رژیم به شهر الخلیل در کرانه باختری، یورش برده و اقدام به ضرب و شتم فلسطینی‌ها و آسیب زدن به اموال و دارایی‌های آنها کردند.

بنابر این گزارش، «ایتمار بن گویر» رئیس حزب قدرت یهودی که در انتخابات اخیر به همراه نتانیاهو پیروز شد، این یورش‌ها را هدایت می‌کند.

منابع محلی از زخمی شدن چندین فلسطینی در این یورش‌ها خبر داده و اعلام کردند که نظامیان صهیونیست از فلسطینی‌ها خواسته که مغازه‌های خود را تعطیل کنند.

بنابراین گزارش، در این یورش شمار شهرک نشینان صهیونیست بسیار زیاد و بیش از حد معمول بوده است.

منابع فلسطینی همچنین از تخلیه منزل خانواده «بدر البطش» از اهالی شهر الخلیل از سوی صهیونیست‌ها و اخراج آنها از محل زندگی شأن خبر دادند.

نظامیان صهیونیست در منطقه باب الزوایه نیز با یورش به منازل فلسطینی به سوی آنها تیراندازی کردند.

در واکنش به این حملات جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای تجاوزات امروز نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به الخلیل را محکوم کرده اند.

جنبش حماس تاکید کرد: تجاوزات ظالمانه و اقدامات باندهای صهیونیستی نمایانگر خوی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است که با مقاومت و پایداری بیشتر فلسطینی‌ها پاسخ داده می‌شود.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم ادامه مقاومت مردمی از ملت فلسطین، گفت: اقدام تروریستی و تجاوزات شهرک نشینان علیه منازل فلسطینی‌ها در شهر الخلیل، جنایتی است که نباید در قبال آن سکوت کرد.