حضور مردم در وداع با شهدا نشان از اتحاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا عصر شنبه در مراسم وداع با شهدای تروریستی اصفهان اظهار داشت: خون این شهدا در مسیر شهدای عملیات محرم و ۳۷۰ شهید آبان ماه است و انقلاب اسلامی با این شهدا عزت و شرافت پیدا کرد.
وی افزود: مردم ایران بعد از انقلاب تمام نقشههای استکبار جهانی و به ویژه آمریکای جنایتکار را خنثی و شکستهای پی در پی را به دشمن خود تحمیل کردند.
خنثی شدن نقشههای دشمن با حضور مردم
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان گفت: دشمن در ابتدای انقلاب با حرکتهای تجزیهطلبانه و در عملیات ترور و به شهادت رساندن مسئولان و مردم شریف، تحریم و انزوای سیاسی، محاصره اقتصادی، جنگ تحمیلی و جنگ نرم و امنیتی سعی در تفرقه افکنی بین مردم داشت.
وی خاطر نشان کرد: کشور ایران، مردمش و شهدای گرانقدر ایران اسلامی تمام نقشههای دشمن را خنثی کرد و شرایطی را برای دشمن رقم زدند که به هر امکانی متوسل میشوند که مردم را از انقلاب و ولایت دور کنند.
نشان اتحاد مردم در وداع با شهدا
فدا نشان همراهی، اتحاد و دلبستگی مردم را در این مراسم و حضور پرشکوه مردم دانست و افزود: واقعیت مردم و اتحاد با شهدا و مسئولان و ولایت و قرآن و ایران اسلامی کف میدان و اینجاست.
وی با بیان اینکه دشمن عظمت ملت ایران را درک نکرده است، گفت: همانطور که در طول تاریخ حرکت عاشور و نهضت سید الشهدا منشأ حرکت درست و ریلگذاری مردم ما بوده است و خون شهدا چراغ روشنی برای ادامه راه شهدا خواهد بود.
ناکامی دشمن به وسیله مردم تدین
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان گفت: ما اینجا جمع شدیم که با رهبر عزیزمان و مقتدا و بزرگ بسیجی جهان اسلام و نایب امام زمان (عج) عهد و پیمان ببندیم و قسمی که خوردیم و لباسی که پوشیدیم را به آن وفادار هستیم و اگر سر از بدن جدا کنند و از اسلام، ولایت و جمهوری اسلامی راهی که در مبارزه با آمریکا بر داشتیم عقب نشینی نخواهیم کرد.
وی معتقد است که دشمن بعد از شکست خوردن از مردم در همراهی با آنها موجب شده تا تشویق به خشونت، حمله به اماکن و اموال مردم و بیتالمال کند و این با هدف ترساندن مسئولان است، اما از مسئولان دستگاه قضائی خواستاریم با همپیمانان دشمن با اشد مجازات برخورد شود.
فدا با بیان اینکه مردم منطقه خانه اصفهان و ملک شهر مردم متدین و شریفی هستند، گفت: این حرکات کور، عزت این خانوادهها را خدشه دار نخواهد کرد و ما به وابستگان شهدا قول میدهیم که در اولین فرصت عاملان و قاتلین شهادت این عزیزان را دستگیر و به چنگال دستگاه قضائی و عدالت بسپاریم تا به سزای اعمال خود برسند.
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