انفجار در ساختمانی مسکونی در روسیه/ ۹ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، امروز شنبه بر اثر وقوع انفجار در ساختمانی ۵ طبقه در شهرک «تیموفسکوی» (Tymovskoye ) واقع در جزیره «ساخالین» (Sakhalin) در شرق دور روسیه، ۹ نفر جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «والری لیمارنکو» (Valery Limarenko) فرماندار استان ساخالین در خاور دور روسیه در این خصوص در تلگرام خود نوشت: این حادثه صبح امروز (به وقت محلی) در جزیره «ساخالین» به وقوع پیوست.

فرماندار استان ساخالین در این باره ادامه داد: در این حادثه ۹ نفر از جمله ۴ کودک کشته شدند.

در همین ارتباط، وزارت امور اضطراری روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات اولیه، انفجار گاز عامل این حادثه بوده و چند طبقه از این ساختمان ۵ طبقه فروریخت.

گزارش وزارت امور اضطراری روسیه در این باره اضافه می کند که تقریباً ۶۰ امدادگر برای پاکسازی آوار به محل حادثه اعزام شدند.