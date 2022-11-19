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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۰۲

مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

فوت مرد ۴۵ ساله براثر ریزش سنگ در کرمانشاه

فوت مرد ۴۵ ساله براثر ریزش سنگ در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از فوت مرد ۴۵ ساله براثر ریزش سنگ در کرمانشاه خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر امروز طی گزارش مردمی مبنی بر ریزش سنگ روی فردی ۴۵ ساله در شهرک دانش کرمانشاه کوه واسی به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: تیم پایگاه امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه در کمترین زمان با تجهیزات لازم به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای عملیاتی این جمعیت پس از تلاش فراوان و رهاسازی، جسد فرد فوتی را تثبیت و به نقطه امن منتقل و پس از سه ساعت پیمایش در مسیرهای صعب العبور جسد را به پایین کوه انتقال دادند.

محمدی عنوان کرد: جسد فرد پس از انتقال تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل شد.

کد مطلب 5635821

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