چاپ کتابی درباره کشف راز و رمز بیماری اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اگر هفت بار زمین خوردی، بار هشتم برخیز» نوشته نائوگی هیگاشیدا به‌تازگی با ترجمه مهناز رحمانیان توسط انتشارات آلاچیق کتاب منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این کتاب درباره اوتیسم یا درخودماندگی است که نوعی اختلال رشدی از نوع روابط اجتماعی و با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشخص می‌شود. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی تأثیر می‌گذارد. کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم، در ارتباطات کلامی و غیرکلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به بازی، مشکل دارند. این اختلال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می‌سازد.

نائوکی هیگاشیدا جوانی باهوش و خلاق اهل ژاپن است که مبتلا به اوتیسم غیرکلامی‌ست اما او با روش‌های خلاقانه توانسته اندکی بهتر از دیگر بیماران مبتلا به اوتیسم با دیگران ارتباط برقرار کند.

این کتاب که به قلم او نوشته شده برخی از موقعیت‌ها و شرایطی را که با آن‌ها روبرو شده توصیف می‌کند و برخی از روش‌هایی را که ترجیح می‌دهد دیگران از طریق آن‌ها با او و همنوعانش در جامعه اوتیستیک، برخورد کنند، برمی‌شمرد.

خواندن این کتاب می‌تواند به والدین کودکان مبتلا به اوتیسم و همچنین مربیان و نیز افراد دغدغه‌مندی که به‌دنبال کشف راز و رمزهای این بیماری هستند کمک کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«کودکان با نیازهای خاص، خودشان متوجه تفاوت‌هایشان با دیگران هستند. همگی با سختی‌هایی درگیرند که دیگران درک واقعی از آن ندارند. معلمان و بزرگ‌ترها مدام به‌دنبال چیزی برای تحسین‌کردن می‌گردند. تحسین‌شدن به ما کمک می‌کند احساس شادی کنیم. ما را تشویق می‌کند تا بر کاری که در آن خوب هستیم تمرکز بیشتری داشته باشیم. اما هرگاه برای انجام کاری که واقعاً، مناسب کودکی کم‌سن و سال بود، تحسین شدم، حس کردم شاید قرار نیست به این زودی‌ها مانند یک بزرگسال با من رفتار کنند.»

این کتاب در ۲۳۲ صفحه و با قیمت ۹۹ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

*محمدحسین بدری