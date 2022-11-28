همچنان خبری از نایب رئیس در فدراسیون کشتی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل ماه گذشته بود که حمید سوریان دارنده ۷ مدال طلای کشتی فرنگی جهان و المپیک از سمت خود به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی استعفا و اعلام کرد دیگر توان و شرایط ادامه همکاری را ندارد.

بلافاصله بعد از این اتفاق، فدراسیون کشتی در واکنش به استعفای سوریان اعلام کرد تصمیم او بارها مطرح شده اما فدراسیون با رفتن او موافقت نمی‌کند و او همچنان نایب رئیس است. در آن زمان حتی گفته شد سوریان به فدراسیون بازگشت و در حال انجام امور محوله از جمله بررسی برنامه‌های تیم ملی کشتی فرنگی است؛ اما انگار مذاکرات متولیان فدراسیون برای بازگشت سوریان که پیش از این نیز چندین بار خواستار استعفا بود فایده‌ای نداشت و فدراسیون همچنان بدون نایب رئیس به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

با این وجود هنوز مشخص نیست فدراسیون کشتی باز هم در انتظار بازگشت سوریان است و یا انتخاب فرد دیگری را به عنوان نایب رئیس در دستور کار دارد. انتظاری که مطمئناً رو به پایان است و به زودی با تصمیم مشخصی از سوی فدراسیون به پایان خواهد رسید.

حمید سوریان به عنوان یکی از افرادی که رابطه بسیار نزدیکی با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دارد روز ۵ مردادماه سال ۱۳۹۸ به عنوان نایب رئیس فدراسیون معرفی شد، اما پس از حدود ۴۰ ماه همکاری از سمت خود استعفا کرد.