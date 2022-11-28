کیفیت هوای مشهد در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای امروز دوشنبه ۷ آذرماه شهر مشهد با ثبت شاخص ۹۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کلی کیفیت هوا با ثبت عدد ۱۳۱ نیز نشان از شرایط هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در شهر مشهد مقدس را دارد.

در حال حاضر کیفیت هوای مناطق سرافرازان و ویلا در شرایط قابل قبول قرار دارند.

همچنین مناطق پایانه امام رضا (ع)، تقی آباد و کریمی در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفتند.

این در حالی است که هم اکنون کیفیت هوای مناطق مفتح، خاقانی، خیام شمالی، امامیه، شهر، چمن، آوینی، خیام جنوبی و لشگر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان از عوارض بهداشتی که باید با دستورالعمل احتیاطی افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.