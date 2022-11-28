۲۵۰۰ خانوار در عنبرآباد از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

یزدان افشاری پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: محرومیت زدایی در روستاها و ارتقا خدمات دهی به مردم در این مناطق از مهمترین اهداف در شهرستان است که در این روستا مسئولان و گروه‌های جهادی در حال فعالیت هستند.

وی گفت: با اقدامات انجام شده مردم در ۲ روستای حاجی آباد و سعدآباد به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند، قبل از این آبرسانی به این روستاها با مشکلاتی همراه بود.

وی عنوان کرد: برای بهبود دسترسی به آب در این مناطق چند حلقه چاه حفر شده و برای بهبود وضعیت در فصل تابستان نیز منابع آبی این روستاها به زودی تقویت می‌شود.

وی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار در این مناطق به آب آشامیدنی پایدار متصل شدند.