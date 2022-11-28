به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موحدنیا بعد از ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: آزمون کتبی داوطلبان استخدام به صورت قرارداد کارمعین در شهرداری‌های استان، با حضور ۲۳۵۰ نفر داوطلب روز جمعه ۱۱ آذر ماه سال جاری رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: کارت ورود به جلسه این آزمون از روز سه‌شنبه ۸ آذر ساعت ۱۰ صبح در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir در دسترس داوطلبان قرار داده خواهد شد که لازم است به همراه کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار در روز آزمون به ناظران مربوطه ارائه شود.

موحدنیا ادامه داد: باجه‌های رفع نقص کارت ورود به آزمون نیز از روزهای ۸ تا ۱۰ آذر در مراکز جهاد دانشگاهی شهرستان‌های تبریز، عجب شیر، میانه و مرند دایر بوده و ضروری است داوطلبان پس از دریافت کارت شرکت در آزمون آن را به‌دقت مطالعه کرده و در صورت هرگونه مغایرت، در تاریخ‌های اعلام‌شده به این باجه‌ها مراجعه کنند.

وی همچنین به داوطلبان توصیه کرد مراکز آزمون قید شده در کارت ورود به جلسه را دقیقاً شناسایی کرده و یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه‌ها حضور داشته باشند و با توجه به مسافت و ترافیک به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در زمان مقرر در محل حوزه‌های آزمون حضور یابند.

به گفته وی، طبق مقررات، درب اصلی مراکز آزمون رأس ساعت ۸ و۵۰ دقیقه بسته خواهد شد و همچنین ورود تلفن همراه، ساعت‌های هوشمند و هرگونه لوازم الکترونیکی به حوزه‌های آزمون ممنوع خواهد بود.