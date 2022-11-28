اجرای پروژه تغییر مسیر خطوط ۳۲۰ کیلوولت سیکل لوشان در رستم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران گیلان از روند اجرای پروژه خط ۲۳۰ کیلوولت سیکل لوشان در رستم آباد بازدید کردند.

مهران صدر ممتاز با اشاره به قرارگیری معدن از محل خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت سیکل گیلان به لوشان و ۲۳۰ کیلوولت سیکل گیلان به سفیدرود، بیان کرد: این خطوط به شبکه سراسری انتقال برق متصل هستند و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و آسیب آنها سبب فروپاشی بخشی شبکه برق گیلان می‌شود.

وی با اشاره به انتقال ۶۰ متری یکی از دکل‌های خطوط انتقال در اطراف معدن سنگ لاشه شمام رستم آباد، افزود: عملیات انتقال دکل خطوط برق با اعتبار بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ انجام شد اما رانش مجدد زمین در پایین دست دکل، خطر فرو ریختن آن را چند برابر کرده است.

رئیس اداره تعمیرات خطوط برق منطقه‌ای گیلان از تغییر مسیر خطوط ۲۳۰ کیلوولت سیکل گیلان به لوشان و سیکل گیلان به سفیدرود در رستم آباد خبر داد و اضافه کرد: دکل‌های خطوط انتقال را باید از محدوده معدن سنگ لاشه شمام رستم آباد دور کنیم و اجرای این عملیات باید سرعت بخشیده شود.

صدرممتاز با بیان اینکه اجرای پروژه تغییر مسیر خطوط بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: پیش بینی اعتبار صورت گرفته و با رفع موانع حقوقی پروژه در مسیر اجرا قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: رفع مشکلات حقوقی و کشب رضایتمندی معارضین گام مهم اجرای پروژه تغییر مسیر است. گفته می‌شود، فعالیت معدن سنگ لاشه شمام رستم آباد در گذشته در اطراف خط ۲۳۰ کیلوولت سیکل لوشان در این شهر، منجر بروز برخی مشکلات شده است.